Loni bylo zabito 129 novinářů, Izrael stojí za dvěma třetinami případů, píše CPJ

Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.
"Izraelská armáda má na svědomí více cílených vražd příslušníků tisku než jakákoli jiná armáda v historii, přičemž drtivá většina zabitých osob jsou palestinští novináři a pracovníci médií v Gaze," uvedla americká nevládní organizace. Válka v Pásmu Gazy si vyžádala životy 86 novinářů, mezi další nejkrvavější konflikty se zařadil Súdán s devíti oběťmi a Ukrajina se čtyřmi, uvádí CPJ.
Kromě válečných konfliktů zemřela řada žurnalistů také rukou organizovaného zločinu. V Mexiku bylo v souvislosti s ním zabito šest novinářů a několik případů je zaznamenáno také v Indii nebo Peru.
Do statistiky výbor započítává také popravené novináře. Saúdská Arábie v červnu popravila známého publicistu Turkiho Džasíra, který byl odsouzen za několik trestných činů. CPJ označila tato obvinění za vykonstruovaná. Džasír psal zejména o korupci v královské rodině, právech žen či povstáních v arabských zemích. Jednalo se o první zdokumentované zabití saúdskoarabského novináře od roku 2018, kdy byl Džamál Chášukdží zavražděn na konzulátě země v Istanbulu.
Podle ředitelky CPJ Jodie Ginsbergové jsou novináři zabíjeni v rekordních počtech v době, kdy je přístup k informacím důležitější než kdy jindy. "Útoky na média jsou významným ukazatelem porušování dalších svobod. Je třeba udělat mnohem více, aby se těmto vraždám zabránilo a jejich pachatelé byli potrestáni. Když jsou novináři zabíjeni za to, že informují o aktuálním dění, jsme všichni v nebezpečí," dodala Ginsbergová.
ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
ŽIVĚSněmovní výbor opět zasedá nad rozpočtem. Opozice by chtěla přesunout miliardy
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.
„Nechci být nevděčný, ale...“ České naději vadí spojování s rodiči, může být leteckým inženýrem
Zažil svou premiéru pod pěti kruhy. Na olympijských hrách startoval biatlonista Petr Hák ve vytrvalostním závodě a byl členem mužské štafety, která si v Anterselvě dojela pro skvělé šesté místo. Dvaadvacetiletý závodník a syn slavných biatlonových rodičů má do budoucna velké ambice, a to nejen co se týče sportovní kariéry.
Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, nepřišel na kontrolu
Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Informoval o tom policistů Jan Daněk.
Cynik, provokatér, nebo prorok západní civilizace? Literát Houellebecq slaví 70 let
Francouzský spisovatel Michel Houellebecq, který se narodil 26. února 1956, patří k nejvýznamnějším světovým spisovatelům současnosti. Někteří ho považují za vypočítavého či banálního, pro jiné je pozoruhodným diagnostikem západní civilizace. Často bývá označován za cynika a provokatéra, někdy i za rasistu či xenofoba.