Zahraničí

Letiště paralyzoval mrznoucí déšť. Komplikace s příletem měl i Merz

ČTK

Mezinárodní letiště u Berlína v pátek dopoledne nefungovalo kvůli mrznoucímu dešti. Letadla nemohla vzlétat ani přistávat. Provoz se podařilo obnovit až po poledni, první letadlo odletělo krátce po 13:00, řekl mluvčí agentuře DPA. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.

Berlin Brandenburg Airport closed due to ice on tarmac
Letoun společnosti easyJet stojí na odbavovací ploše, zatímco odmrazovací vozidlo pracuje na letišti Berlin Brandenburg, které bylo uzavřeno poté, co mrznoucí déšť způsobil silnou námrazu na pojezdových drahách, Berlín, Německo, 6. února 2026.Foto: REUTERS
Brzy ráno letiště oznámilo, že kvůli mrznoucímu dešti nemohou letadla startovat ani přistávat. Podle mluvčí se zaměstnanci zimní údržby snažili po celou noc nanášet na letištní plochy odmrazovací prostředky, ale neúspěšně. Ranveje a další plochy zůstávaly pokryté vrstvou ledu.

Situace se postupně zlepšovala a v poledne dostalo letiště povolení k obnovení provozu. První letadlo do Amsterodamu odletělo krátce po 13:00. Provoz se nyní bude podle letiště vracet k normálu jen postupně, cestující musejí nadále počítat se zpožděními i rušením letů. Podle deníku Bild se dotkly problémy na letišti i prominentních pasažérů.

Nejisté dlouho bylo, zda se bude moci na letiště u metropole vrátit z cesty po Blízkém východě kancléř Friedrich Merz. Vládní speciál nakonec ze Spojených arabských emirátů vyrazil podle plánu na cestu do Berlína.

Kvůli mrznoucímu dešti už ve čtvrtek ráno letiště BER zastavilo všechny starty letadel, odpoledne je obnovilo. Letadla ale vzlétala se značným zpožděním, několik desítek letů bylo zrušeno úplně. Večer letiště opět zastavilo provoz zcela.

Německá meteorologická služba (DWD) v pátek ráno varovala, že lidé na severovýchodě Německa, kde leží i metropole Berlín, musejí počítat s namrzlými chodníky a silnicemi, mrznoucím deštěm a špatnou viditelností kvůli mlze. V průběhu dne se situace zlepšila. Zimní počasí tento týden na řadě míst Německa komplikovalo dopravu na silnicích i na železnici. Dráhy například zrušily některé vlakové spoje mezi Berlínem a Hannoverem.

