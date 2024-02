Kluky verbovali přímo v metru. Kreml nic vysvětlovat nemusí, hlásí z Ruska novinář

Režim prezidenta Vladimira Putina i dva roky po začátku invaze na Ukrajinu dál drží Rusko v pevném sevření. Kreml podle českého novináře žijícího v Moskvě Jiřího Justa uplácí lidi vyššími důchody i sociálními dávkami, a ti tak mají pocit, jako by žádná válka nebyla.

Just v rozhovoru pro Aktuálně.cz podotýká, že se tato politika spolu s faktem, že Kreml najel na válečnou ekonomiku, naplno projeví až v následujících letech. V už tak chudých ruských regionech se však výdaje na zbrojení projevují v životní úrovni daleko víc než v Moskvě. "Rusové musí šetřit na masu i na jiných potravinách a prohlubuje se procento lidí, kteří se pohybují na pokraji skutečné chudoby," přibližuje Just život na ruském venkově.

Putinův režim se ale podle něj bát odporu běžných Rusů nemusí. "Státní moc tady nikdy lidem nic nevysvětlovala. Pokud ano, tak jedině propagandou, která klasicky šíří, že Rusko se brání agresivnímu Západu a pomáhá osvobodit Ukrajinu jako svůj bratrský národ. Proto jsou to Rusové ochotni skousnout, pokud o tom vůbec přemýšlí," vysvětluje.

Odborníci na Rusko se shodují, že Kreml v souvislosti s invazí najel na válečnou ekonomiku. Působí to ve společnosti nějaké tenze?

Lidé si nestěžují, Kreml totiž zvyšuje sociální dávky. Rodiče mají letos dostávat více peněz než loni a týká se to i důchodů. Zrovna z tohoto hlediska to vypadá, jako by se nic nedělo a žádná válka nebyla. Jako kdyby ruský státní rozpočet i nadále vydělával na vývozu energetických surovin. Pravdou však je, že jede na dřeň.

Takže je v minusu?

Ano, Rusko sklouzlo do deficitu. A bude se to jen zhoršovat. Prozatím se to projevilo například ve snížení investic do zdravotnictví, dopravní infrastruktury, vzdělávání, tedy v oblastech, u kterých to na první pohled není vidět, a naplno se to ukáže až za pět nebo šest let. Zatím ještě dojíždějí starší investice a navenek vypadá, že peníze ještě jsou. Rusové to zatím nevidí a nepociťují, zdá se jim, že je všechno v pořádku a že žijí jako před válkou.

Ale nějak jim Kreml ty vysoké výdaje na obranu přece ospravedlnit musí, nebo ne?

To je specifikum Ruska, že tady neexistuje žádná občanská společnost a relevantní opozice. Ruská moc nikdy lidem nic nevysvětlovala. Pokud ano, tak jedině propagandou, která klasicky šíří, že Rusko se brání agresivnímu Západu a pomáhá osvobodit Ukrajinu jako svůj bratrský národ. Proto jsou to Rusové ochotni skousnout, pokud o tom vůbec přemýšlí. Spíš bych ale řekl, že nepřemýšlí, protože jim stačí, že dostávají o tři tisíce rublů víc ke svým důchodům.

Bída na ruském venkově

Když jdete v Rusku do obchodu, všimnete si nějakých změn ve srovnání s tím, jak to bylo před válkou? Je něco, co už si chudší vrstva nemůže dovolit?

V Moskvě je takových věcí rozhodně méně, týká se to spíš spotřební elektroniky, aut a oblečení. V ruských regionech je ale bída vidět víc. Rusové musí šetřit na masu i na jiných potravinách a prohlubuje se procento lidí, kteří se pohybují na pokraji skutečné chudoby. Je nutné vzít v úvahu, že Moskva je nejbohatší region, ale nějakých dvě stě, tři sta kilometrů od ní jsou platy dvakrát menší, ale ceny zůstávají stejné.

Měl jste možnost do těch chudších oblastí vycestovat a vidět to na vlastní oči?

Ano, měl. Lidé tam nechodí do restaurací, obchody jsou zavřené, protože zkrachovaly. Je prostě vidět, že peněz mají míň.

Dá se v Rusku ještě koupit nějaké západní zboží?

V Rusku si koupíte všechno, co si přejete. Kreml oficiálně schválil takzvaný paralelní dovoz, což je vlastně pašování. Stovky položek lze dovážet ze třetích zemí nehledě na zájem majitele značky. Pokud chcete něco z Ikey, není problém. Dítěti PlayStation taky koupíte.

A co třeba plzeňské pivo?

Lze tu koupit jakékoliv pivo. Plzeň jde přes Turecko nebo Gruzii, cena je vyšší o několik desítek rublů. Je k sehnání, ale spíš ve velkých městech než v regionech.

Jiří Just novinář a politolog Od roku 2007 žije v Moskvě a v českých médiích pravidelně informuje o dění v Rusku.

Vydal knihu s názvem 15 let v Rusku, v níž líčí, jak se žije běžným občanům a jak se země proměnila.

V Moskvě je podle svých slov spokojený a nadále se věnuje výzkumu postsovětského prostoru. Foto: Aktuálně.cz

Takže Rusové dál konzumují zboží evropských značek, a dotyčná společnost o tom často ani neví?

Dokonce existují i firmy, které se přímo zabývají dovozem piva z Evropy do Ruska. Není se čemu divit, spotřební zájem tady je a nikdo si tady v Rusku neláme hlavu s tím, aby dodržoval nějaké zájmy majitele značky nebo výrobce.

A co jídlo a nápoje z mezinárodních obchodních řetězců, jako je McDonald’s nebo Starbucks?

Jinak se jmenují. Místo Starbucksu je tady Star Coffee. A místo McDonald's zase restaurace s názvem Chutně a tečka. Rusové nejdřív ohrnovali nos, ale teď si to oblíbili, protože hamburgery mají rádi a Putinova válka to nezmění. Jsou zvyklí na západní standard a vymýšlejí si své náhražky, které jsou tu populární.

Nejvíc berou kluky z regionů

Rusko si v září 2022 prošlo mobilizací. Když je tolik mužů v armádě, nepotýká se země s nedostatkem mužské pracovní síly?

Nic takového se tady moc neprojevuje. Putin sice říká, že na frontě je až 600 tisíc mužů, což je z našeho hlediska ohromné číslo, ale Rusko má 140 milionů obyvatel. Nedostatek pracovníků je například v průmyslu, kde jde říct, že to asi válka prohloubila, ale to byl problém i před invazí.

A pokud bude válka trvat dál, je to do budoucna možné?

Teoreticky je, ale válka by musela trvat ještě o několik let déle. To ruské měřítko je sakra velké, a i když nedávno během mobilizace Rusové do války nabrali dalších 300 tisíc mužů po celém Rusku, není to téměř vůbec znát. Nám se může zdát něco moc, ale pro Rusko je to normální.

Jak vlastně ruské úřady vybírají, koho naverbují do armády?

Nejvíc brali kluky z regionů, které jsou už typicky náborově vhodné, tedy depresivní, není tam žádná práce a žádný normální sociální a zdravotní systém. Pokud jste odtamtud a nic důstojného neznáte, vstupu do armády se nebráníte.

V Moskvě to bylo složitější. Byl jsem sám svědkem toho, když prolustrovali přímo před stanicí metra všechny muže, kteří vypadali, že by mohli sloužit, a odváděli je do takové dodávky, kde zkoumali, jestli podléhají odvodu.

Byl jste tam někdy v ohrožení jako Čech?

Ne, já si nemůžu vzpomenout, že bych od začátku války čelil nějakým tlakům. Dostávám každé tři měsíce akreditaci od ministerstva zahraničí a zatím je vše v pořádku. Musím ale zaklepat na dřevo, větší problém mají kolegové z Velké Británie a ze Spojených států.

A když takhle otevřeně mluvíte do médií?

Do ruských médií si mě už nezvou.

