Je to ostudné. Zelenská vyslala ostrý vzkaz všem, kteří jsou "unaveni z války"

Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se pozastavila na lidmi, kteří tvrdí, že je unavuje ruská agrese, které se napadená země brání. Chtějí, aby Ukrajina požádala nepřítele o příměří. "Je velmi těžké slyšet, že je někdo unavený, když jste v zemi, kde se válčí," prohlásila Olena Zelenská v rozhovoru pro RFE/RL v Rize, kde spolupořádala konferenci nazvanou Ruská válka proti dětem.

"Je to opravdu ostudné. Představte si, přátelé, jak jsme unavení. Unavení z války, z toho, že nejste v bezpečí, z vědomí, že každý den může být váš poslední. Ve skutečnosti je to pravda. Protože dnes v noci například v Charkovské oblasti opět letecká bomba zničila nemocnici. A to se může stát v kterémkoli městě na Ukrajině. Takže si dávejme pozor na to, kdo je unavený a kdo ne," vzkázala Zelenská těm, kteří mluví o únavě z války a nutnosti okamžitě žádat ruského prezidenta Vladimíra Putina o příměří.

Zelenská vyslovila kritická slova v době konání konference, na které vyzvala spojence, aby se společně více snažili přimět Moskvu k navrácení ukrajinských dětí, které Kreml odvlekl během agrese do Ruska. "Naším hlavním nepřítelem je zde bohužel čas, protože děti dospívají. Nemáme rok, dva nebo tři," řekla pro RFE/RL.

Zelenská uvedla, že Ukrajina spolupracuje se západními spojenci na vytvoření právních mechanismů, které by na Rusy vyvinuly tlak, aby děti propustili. Podle oficiálních ukrajinských údajů bylo od zahájení invaze před téměř dvěma lety nezákonně odebráno a posláno do Ruska více než 19 500 dětí.

Ukrajinská první dáma varovala, že Rusko urychluje proces adopce a že čím déle tam děti budou, tím hlubší dopad to bude mít na jejich životy. Na konferenci vystoupilo několik ukrajinských dětí, které se vrátily z Ruska, aby se podělily o své příběhy. Zelenská uvedla, že je velmi důležité, aby lidé děti slyšeli a viděli, aby pochopili trauma, kterým prošly, a proč je třeba co nejdříve vrátit i ostatní.

Ukrajinské děti zadržované Ruskem by se podle Oleny Zelenské neměly stát pouhou statistikou. "Lidská psychologie funguje tak, že když nevidíte tváře, když se jen díváte na dokumenty, nemá to na vás, na vaši duši, žádný vliv," dodala manželka ukrajinského prezidenta. Mezinárodní trestní soud v Haagu už loni vydal zatykač na Putina a dětskou komisařku Lvovou-Belovou a obvinil je z deportace ukrajinských dětí do Ruska - což je podle mezinárodního práva válečný zločin.

