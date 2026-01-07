Jednání s Dány o Grónsku začne už příští týden, oznámil Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku. Podle agentur Reuters a AFP to ve středu řekl novinářům ve Washingtonu. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.
Tuto možnost ve středu připustil i šéf americké diplomacie. „Pokud prezident identifikuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, každý prezident si ponechává možnost na ni reagovat vojenskými prostředky,“ poznamenal. Rubio ale podle svých slov jako diplomat vždy upřednostňuje dohodu jiným způsobem a upřednostnil by ji i v případě Venezuely, na kterou USA o víkendu zaútočily, přičemž se zmocnily jejího prezidenta Nicoláse Madura.
O urgentní schůzku Rubia požádaly Grónsko i Dánsko, které postoj Washingtonu znepokojuje. Bílý dům v úterý uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat.
Rubio v pondělí podle listu The Wall Street Journal (WSJ) členům Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Také poznamenal, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.
Evropské země ale podle středečních slov francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota i tak připravují plán pro případ, že Spojené státy na Grónsko zaútočí.
Jak Dánsko, tak Grónsko jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé, kterých je přibližně 57 tisíc.
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno těžit další ropu.
Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozšíření amerického území o Grónsko vyvolávají pobouření už více než rok. Koncem loňského roku Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko a sdělil, že ovládnutí největšího ostrova světa je otázkou „národní bezpečnosti“, kterou Spojené státy nemohou ignorovat.
Před 41 lety, 7. ledna 1985, zasáhla Československo a celou oblast střední Evropy šestidenní vlna silných mrazů. Teploty se několik dní držely kolem minus 30 stupňů Celsia. Stožáry vysokého napětí padaly pod tíhou ledové krusty a hrozil úplný blackout. Na arktický lednový týden vzpomínal pro Aktuálně.cz Milan Chudina, který tehdy pomáhal s opravou elektrické sítě.
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
„Muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora,“ oznámil premiér Babiš po jednání Koalice ochotných v Paříži. „Naše vláda odmítla jménem ČR účast českých vojáků na Ukrajině a muniční iniciativa bude bez českých peněz,“ hlásí vítězoslavně Tomio Okamura.