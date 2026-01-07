Přeskočit na obsah
Zahraničí

Jednání s Dány o Grónsku začne už příští týden, oznámil Rubio

ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku. Podle agentur Reuters a AFP to ve středu řekl novinářům ve Washingtonu. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio
Americký ministr zahraničí Marco RubioFoto: REUTERS
Tuto možnost ve středu připustil i šéf americké diplomacie. „Pokud prezident identifikuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, každý prezident si ponechává možnost na ni reagovat vojenskými prostředky,“ poznamenal. Rubio ale podle svých slov jako diplomat vždy upřednostňuje dohodu jiným způsobem a upřednostnil by ji i v případě Venezuely, na kterou USA o víkendu zaútočily, přičemž se zmocnily jejího prezidenta Nicoláse Madura.

O urgentní schůzku Rubia požádaly Grónsko i Dánsko, které postoj Washingtonu znepokojuje. Bílý dům v úterý uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat.

Rubio v pondělí podle listu The Wall Street Journal (WSJ) členům Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Také poznamenal, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.

Evropské země ale podle středečních slov francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota i tak připravují plán pro případ, že Spojené státy na Grónsko zaútočí.

Jak Dánsko, tak Grónsko jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé, kterých je přibližně 57 tisíc.

