Japonský parlament potvrdil ve funkci premiérku Takaičiovou

Dolní komora japonského parlamentu podle očekávání zvolila premiérkou stávající šéfku vlády Sanae Takaičiovou, jejíž Liberálnědemokratická strana (LDP) získala v nedávných předčasných volbách dvoutřetinovou většinu. Informovala o tom agentura Kjódó s tím, že Takaičiová nyní během dne uvede do funkce svůj nový kabinet.
Takaičiová, která je první ženou v premiérské funkci v Japonsku, chce posílit vojenské kapacity země, což kritizuje Čína. Premiérka rovněž slibuje oživit ekonomický růst země. Japonské hospodářství se potýká s dlouhodobými problémy.
V Japonsku se na začátku února konaly předčasné volby, ve kterých chtěla Takaičiová upevnit svůj mandát, což se jí podařilo. LDP, která měla dosud ve 465členné dolní komoře 198 křesel, se nyní opírá o 316 mandátů, uvedla Kjódó s tím, že je to poprvé v poválečných dějinách země, kdy si jedna strana takovouto většinu zajistila.
LDP před volbami vládla s Japonskou stranou inovace (JIP). Tato strana získala 36 křesel, což je o dvě více, než měla dosud. Takaičiová po volbách prohlásila, že chce stávající koaliční vládu zachovat.
Takaičiová, která se těší nebývalé popularitě mezi mladými voliči, je u moci od konce října. Dolní komoru parlamentu rozpustila koncem ledna. Hlavní opoziční strany mají nadále většinu v horní komoře parlamentu, díky dvoutřetinové většině v dolní komoře je ale vláda může přehlasovat.
"Pane Babiši, můžete to zastavit." Minář vyslal premiérovi vzkaz . Zaplní Letnou?
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.
Polský Krakov pokusně nasadí holubům ve městě antikoncepci
Jihopolský Krakov zavede pilotní program, v rámci kterého nasadí holubům antikoncepci. Podle polských médií zástupci města i odborníci ujišťují, že půjde o bezpečný prostředek. Cílem programu je zlepšení kondice holubů a omezení problémů spojovaných s jejich přemnožením, tedy nemocí nebo potížemi s dostupností potravy.
Dcera exprezidenta zadržovaného v Haagu chce kandidovat na prezidentku Filipín
Filipínská viceprezidentka Sara Duterteová uvedla, že bude kandidovat na prezidentku ve volbách v roce 2028. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se Duterteová ke kandidatuře rozhodla po opakovaných sporech se současnou hlavou státu Ferdinandem Marcosem mladším. Duterteová je dcerou bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, který je v současnosti zadržován v Haagu kvůli obvinění z vražd.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
„Zavazuje mě to víc, než jsem si myslel.“ Pavel vyjmenoval podmínky své kandidatury
„Pane prezidente, nemám otázku, ale spíš apel – abyste znovu kandidoval,“ řekl jeden z návštěvníků diskuze na pražských Hájích. Podobná slova slyšel Petr Pavel už ráno, když navštívil základní školu v Letňanech. Pár lidí zmínilo obdobné přání i na dalších místech v Praze, kam hlava státu zamířila během nabitého úterního programu. Na Hájích pak Pavel zopakoval podmínky k obhajobě svého mandátu.