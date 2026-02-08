Japonsko zahájilo předčasné volby, premiérka usiluje o silnější většinu

V Japonsku začaly předčasné volby do dolní komory parlamentu, Sněmovny reprezentantů. Volební místnosti se otevřely v 7:00 místního času (pátek 23:00 SEČ) a měly by se uzavřít ve 20:00 místního času (12:00 SEČ).
Parlamentní volby vyhlásila konzervativní premiérka Sanae Takaičiová, která chce podle agentury AP využít své popularity k získání silného mandátu pro vládní koalici v čele s její Liberálnědemokratickou stranou (LDP).
Čtyřiašedesátiletá Takaičiová, která se v Japonsku těší oblibě zejména mezi mladými, je první ženou v čele vlády. Do funkce ji loni 21. října zvolil parlament poté, co se stala první předsedkyní LDP. Strana podle AP není zdaleka tak populární jako její předsedkyně. Koncem ledna rozpustila premiérka dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby na 8. února.
Ve volbách se bude rozhodovat o 465 křeslech dolní komory japonského parlamentu, z nichž 289 poslanců je voleno v jednomandátových volebních obvodech a 176 podle principu poměrného zastoupení v 11 volebních obvodech. Liberálně demokratická strana a její partner, Japonská strana inovace (JIP), by mohly podle průzkumů získat zhruba 300 křesel. Nová koalice dvou opozičních stran, Středová reformní aliance (CRA), by podle průzkumů mohla přijít o polovinu z dosavadních 167 křesel.
Pokud koalice získá alespoň 261 křesel, což je v japonském systému označováno jako absolutní stabilní většina, může ovládat parlamentní výbory. To by usnadnilo schvalování zákonů, včetně klíčových rozpočtových návrhů. Velká většina 310 křesel by pak koalici umožnila přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá. Pokud se průzkumy veřejného mínění mýlí a koalice naopak většinu v dolní komoře ztratí, Takaičiová slíbila odstoupit.
AP píše, že vítězství LDP pravděpodobně povede k výrazným posunům v oblastech, jako jsou bezpečnost a migrace. Takaičiová se zavázala posílit japonskou armádu a zvýšit výdaje na zbrojení. Dlouhodobě také prosazuje tvrdé politiky proti cizincům, čímž si získává hlasy od podporovatelů krajní pravice. Neziskové organizace ale varují, že tím může ohrozit lidská práva.
