Benative
31. 12. Silvestr
Zahraničí

Japonské poslankyně sepsaly petici. V parlamentu pro ně není dostatek záchodů

ČTK

Napříč politickým spektrem v Japonsku došlo k jedinečné shodě. Tamní poslankyně se spojily a požadují více dámských toalet v budově parlamentu, napsala ve středu agentura AFP. Rostoucí počet poslankyň ukazuje, jak nedostatečně je tato zákonodárná instituce na ženy připravena; na 73 poslankyň připadá v blízkosti jednacího sálu jen jediná místnost se dvěma záchody.

Chytré spodní prádlo dá vědět, kdy je čas jít na záchod
Ilustrační foto.Foto: Reuters
Dříve v prosinci podepsalo téměř 60 poslankyň dolní komory petici, v níž požadují navýšit počet dámských toalet u zasedacího sálu. „Před začátkem plenárního zasedání musí nespočetně žen čekat v dlouhé frontě na záchod,“ řekla novinářům poslankyně ze středolevicové Demokratické ústavní strany Japonska Jasuko Komijamová.

Právě ona předala petici předsedovi výboru dolní komory pro jednací řád a správu Jasukazovi Hamadovi. Mezi 58 signatářkami figuruje i konzervativní premiérka Sanae Takaičiová, která tuto funkci jako první žena v japonské historii zastává od listopadu.

Budova parlamentu byla dokončena v roce 1936, tedy téměř o deset let dříve, než Japonsko zavedlo volební právo pro ženy v prosinci 1945. Nyní připadá na celý komplex 12 pánských toalet se 67 záchody a devět dámských toalet s 22 záchody, uvedla AFP.

V roce 2021 bylo zvoleno do dolní komory 45 žen, dnes jich tam je 73 z celkového počtu 465 zákonodárců, což představuje 15procentní zastoupení. V horní komoře je z 248 členů 74 žen. Takaičiová slíbila, že její vláda bude genderově vyvážená, ale mezi 19 ministry figurují pouze dvě ženy, pokračovala AFP.

V Japonsku je podíl žen v politice nízký. Země se v žebříčku Světového ekonomického fóra o nerovnosti žen a mužů za letošek umístila na 118. z celkem 148 pozic.

