Japonské poslankyně sepsaly petici. V parlamentu pro ně není dostatek záchodů

Napříč politickým spektrem v Japonsku došlo k jedinečné shodě. Tamní poslankyně se spojily a požadují více dámských toalet v budově parlamentu, napsala ve středu agentura AFP. Rostoucí počet poslankyň ukazuje, jak nedostatečně je tato zákonodárná instituce na ženy připravena; na 73 poslankyň připadá v blízkosti jednacího sálu jen jediná místnost se dvěma záchody.
Dříve v prosinci podepsalo téměř 60 poslankyň dolní komory petici, v níž požadují navýšit počet dámských toalet u zasedacího sálu. „Před začátkem plenárního zasedání musí nespočetně žen čekat v dlouhé frontě na záchod,“ řekla novinářům poslankyně ze středolevicové Demokratické ústavní strany Japonska Jasuko Komijamová.
Právě ona předala petici předsedovi výboru dolní komory pro jednací řád a správu Jasukazovi Hamadovi. Mezi 58 signatářkami figuruje i konzervativní premiérka Sanae Takaičiová, která tuto funkci jako první žena v japonské historii zastává od listopadu.
Budova parlamentu byla dokončena v roce 1936, tedy téměř o deset let dříve, než Japonsko zavedlo volební právo pro ženy v prosinci 1945. Nyní připadá na celý komplex 12 pánských toalet se 67 záchody a devět dámských toalet s 22 záchody, uvedla AFP.
V roce 2021 bylo zvoleno do dolní komory 45 žen, dnes jich tam je 73 z celkového počtu 465 zákonodárců, což představuje 15procentní zastoupení. V horní komoře je z 248 členů 74 žen. Takaičiová slíbila, že její vláda bude genderově vyvážená, ale mezi 19 ministry figurují pouze dvě ženy, pokračovala AFP.
V Japonsku je podíl žen v politice nízký. Země se v žebříčku Světového ekonomického fóra o nerovnosti žen a mužů za letošek umístila na 118. z celkem 148 pozic.
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Chvála, chvála a zase jenom chvála. Co chcete jiného říct na adresu české hokejové dvacítky? Přiveze zlato? Už by to chtělo! Václav Nedorost i Zdeněk Blatný ho ve sbírce mají a svým nástupcům věří. V nové epizodě podcastu Bago proberou i rezignaci Zdeňka Motáka či vzpouru Litvínova.
Brněnská společnost Česká Lékárna Holding, která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje společnost Lékárna Na Petřinách a jejím prostřednictvím i 15 lékáren, které původně patřily do sítě Moje Lékárna společnosti Sanovia.
Klíčový sektor ekonomiky a jeden z motorů hospodářského růstu. Alespoň tak o zbrojařích mluvil ještě nedávno dnes už bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Některé firmy přitom stále zažívají při jednání s bankami peklo. A to i dlouho poté, co vypukla válka na Ukrajině a výroba zbraní se stala pilířem nejen ekonomiky, ale zejména obrany celé Evropy.