Z tržiště uprostřed Číny až do Evropy. Jak se šíří koronavirus, který děsí svět

Proč je koronavirus nebezpečný?

Nově objevený typ koronaviru nese název 2019-nCov a patří do stejné rodiny virů jako SARS nebo MERS. Způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Každým dnem počet nakažených koronavirem roste, schopnost viru šířit se stále stoupá. Lékaři už přišli na to, že virus se přenáší z člověka na člověka snadno jako chřipka. Ukázalo se, že pacient je nakažlivý ještě předtím, než se u něj projeví symptomy. Proto může být nakažených lidí mnohem více. Odborníci odhadují, že do kontaktu s virem přišlo více než 30 000 lidí.

Čínské úřady se snaží zabránit šíření nákazy tím, že se pokoušejí izolovat ohniska nákazy. V karanténě se ocitly miliony Číňanů. Zvýšené bezpečnostní opatření na letištích a v přístavech zavedly desítky zemí. Cestujícím z Číny lékaři měří teplotu a sledují sebemenší známky onemocnění. V případě zdravotních obtíží může dojít k vyloučení cestujícího z přepravy a preventivnímu umístění do karantény, informuje české ministerstvo zahraničních věcí.