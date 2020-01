První dvě podezření na koronavirus v Česku. Pacienty prověřují v Praze a na Moravě

Kroměřížská nemocnice prověřuje podezření na koronavirus u muže, který se nedávno vrátil z Číny. Zdravotníci ho převezli na infekční oddělení do Uherského Hradiště. Dalšího pacienta s podezřením na nákazu vyšetřuje pražská Nemocnice Na Bulovce.

O podezření na pacienta s koronavirem v Kroměříži informovala Česká televize. Vzorky jeho krve nyní odešlou do specializované laboratoře.

Druhé podezření na nákazu řeší v pražské Nemocnici Na Bulovce. "Čekáme na výsledek od pacientky, která byla přijata dnes v noci," řekla na tiskové konferenci Kristýna Herrmannová z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Dodala, že pacientka se v nedávné době vrátila z rizikové oblasti. Výsledky by měly být známy kolem 15:00.

Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce oznámila, že je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, pro tyto případy má zatím vyčleněny dva pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit. Herrmanová ale zopakovala, že nemocnice virus nepovažuje za vysoce nebezpečnou nákazu. Pokud se nemoc u pacientky potvrdí, zůstane na izolovaném lůžku a personál ji nebude přesouvat do připravených bioboxů.

Plošné kontroly na letišti nejsou na místě, řekl ministr

Podle nařízení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové by měli piloti na ruzyňském letišti informovat cestující, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby, uvedl po jednání vlády ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zopakoval, že plošný screening vzhledem k inkubační době 14 dnů nemá smysl. Chce ale cíleně vytipovávat pasažéry na letišti, kteří vykazují příznaky nákazy. Mezi ně patří dýchací potíže, horečka a kašel. "Posádky mají nařízeno, že takovéto pasažéry musí zajistit a přivolat stálou lékařskou službu, která je připravena vstoupit na palubu a okamžitě s tím cestujícím pracovat," uvedl Vojtěch.

Plošné kontroly například kamerami snímajícími teplotu by podle Vojtěcha mohly přinést řadu falešně pozitivních výsledků kvůli chřipkovým epidemiím ve světě. Do prevence by se na letišti naopak měli zapojit celníci a ptát se lidí například na to, zda se nepohybovali v rizikových oblastech. Většina cestujících z Číny se dostane do Česka s přestupem, nikoliv přímými lety, takže je nutné se soustředit i na letadla z jiných destinací, dodal Vojtěch.

Studenti by po evakuaci z Číny mohli do karantény ve Francii

Dva čeští studenti by po případné evakuaci z čínského Wu-chanu mohli zůstat v karanténě ve Francii. O evakuaci kvůli koronaviru Česká republika s Francií jedná, řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Ve Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří, pobývají čtyři Češi. Dva z nich ve městě žijí dlouhodobě, o evakuaci projevili zájem dva další studenti. S postiženými Čechy jsou zástupci ministerstva podle šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) v kontaktu. "Mají od nás doporučení zůstat v tuto chvíli v bytě, nevycházet, pokud to není nezbytně nutné, a snažíme se jim pomoci dostat se zpět," uvedl.

Petříček nezaznamenal požadavek Číny o materiální či jinou pomoc. "Kdyby taková žádost přišla, jsme připraveni zkoordinovat s ministerstvem zdravotnictví a dalšími relevantními orgány možnosti České republiky nabídnout pomoc," řekl. Dodal, že ví o tom, že se Čína poptává, zda je na trhu volný potřebný zdravotnický materiál.

V rámci Evropské unie se podle Petříčka hovořilo o možnosti omezit vydávání schengenských víz. Protože ale Čína informovala o zákazu hromadných zájezdů, velká část žádostí o tato víza podle ministra odpadá. "Takže nebude přikročeno ke kroku, že by Evropská unie jednostranně přestala vydávat schengenská víza," poznamenal.

Zopakoval, že platí doporučení ministerstva zahraničí, aby Češi necestovali do oblastí, kde byla vyhlášena karanténa. Dbát mají zvýšené hygieny, nosit respirační roušky a pokud možno se vyhýbat oblastí s vyšší koncentrací lidí a necestovat hromadnou dopravou.

Do Číny létá dvanáct spojů týdně

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 000 cestujících v obou směrech. China Eastern Airlines a Hainan Airlines nedávno oznámily omezení některých spojů.

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2744. První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii.