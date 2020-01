Strach z koronaviru v Česku: Lékárnám docházejí roušky, zájem stoupl i sedmdesátkrát

Obavy z šíření čínského koronaviru definitivně přišly i do Česka. Potvrzuje to mimo jiné enormní zájem o roušky, ústenky a respirátory, který hlásí pražské lékárny. V mnoha obchodech jsou úplně vyprodané, jiné hlásí několik posledních kusů. S fatálním nedostatkem bojují i e-shopy, ve kterých zájem o roušky stoupl o několik stovek procent. A zásobit lékárny je problém, došly i u distributorů.

Začátek roku je pro české lékárny tradičně vytíženým obdobím. Letos se ale jejich pracovníci musí potýkat s nečekanou výzvou. V souvislosti s hrozbou šíření takzvaného koronaviru, na který již v Číně zemřelo 80 lidí a počet nakažených prudce stoupá, se nevídaně zvýšila poptávka po rouškách, které by podle některých odborníků mohly nákaze virem zabránit.

"Přes víkend se zájem o roušky se na e-shopu zvýšil sedmdesátkrát," řekl Aktuálně.cz mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Nedostatek hlásí také e-shop a obchody firmy Pilulka.cz. "Na e-shopu i v kamenných lékárnách zaznamenáváme v posledních dnech extrémní poptávku po rouškách. Za víkend máme na e-shopu Pilulka.cz téměř 2 500 objednávek na roušky a ústenky a velmi rychle roste zájem i o antibakteriální gely," napsala Aktuálně.cz mluvčí Kateřina Schotliová.

Problém s nedostatkem roušek ale řeší lékárny po celé Praze. Například v pobočce sítě Benu v blízkosti zastávky metra Budějovická došly úplně. V lékárně stejné firmy na Národní třídě se po vyprodání v minulém týdnu podařilo obnovit zásoby, poptávka po rouškách ale stále roste. "K nám chodí hodně turistů a dost se po rouškách ptají," řekla Aktuálně.cz jedna z lékárnic.

Zásoby rychle dochází také například v lékárně U Zlatého slunce v Karlíně. "Momentálně máme ještě asi sto kusů. Zájem je ale enormní," říká doktorka farmacie Ivona Moravcová.

"Nikde se nedá nic objednat"

Lékárna by sice ráda objednala další, fatální nedostatek roušek ale řeší i distributoři. "Nikde se nedá nic objednat, nedá se nic sehnat. Po republice už žádné roušky nejsou. To, co je v lékárnách, tak je k dispozici, nic dalšího už není," řekla Moravcová.

To potvrzují také velké sítě lékáren. "Zájem je takový, že tento artikl u našeho distributora došel," řekl Petrov s tím, že Dr. Max čeká na obnovení dodávek.

"Přestože jsme se snažili dostatečně předzásobit, nejsou již některé produkty téměř dostupné u dodavatele ani u lékárenských distributorů, proto jsme byli nuceni některé druhy roušek a ústenek dočasně stáhnout z nabídky, abychom byli ze stávajících zásob schopni vybavit nevyřízené objednávky," uvedla Schotliová za web Pilulka.cz.

A nestíhají ani výrobci. S velkou poptávkou se v posledních dnech potýká například brněnský výrobce roušek, ústenek a respirátorů Respilion. Odběratelé z celého světa poptávali za poslední týden zhruba pět milionů ústenek a respirátorů, uvedla pro ČTK jednatelka firmy Jana Zimová. Společnost každý den vyrobí asi 150 000 kusů, produkce ale probíhá v Číně a kvůli oslavám čínského nového roku je do 4. února provoz továren zastaven.

Zásoby přitom ovlivnil také méně očekávaný faktor - střet s enormní poptávkou z Filipín, jejichž ovzduší nedávno znečistila erupce sopky. "Týden před čínským novým rokem odešla většina skladových zásob respirátorů na Filipíny, kde se lidé chtějí chránit před znečištěným vzduchem z nedávných erupcí sopky Taal," uvedla firma Respilion pro ČTK.

Rouška nemusí člověka ochránit. Lepší ale nějaká, než žádná

E-shopy v současné době nabízejí několik druhů roušek, respirátorů a ústenek. "Běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj," řekl ČTK Rostislav Maďar z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Musí se pravidelně měnit, ale je lepší ji mít, než nemít žádnou, řekl.

Zájem tak podle výrobců roste zejména o ústenky a respirátory z nanovláken, které podle Maďara chrání lépe. Ty vyrábí v Česku firma Pardam z Roudnice nad Labem. "Mikroorganismy včetně virů a bakterií, které se zachytí v nanovlákenném filtru, díky použitým nanočásticím stříbra v krátkém čase zahynou. Proto uživatelé mohou respirátor používat opakovaně," uvedl ředitel firmy Jan Buk.