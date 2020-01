České cestovky evidují první storna zájezdů do Asie kvůli koronaviru

České cestovní kanceláře přijaly první storna zájezdů do Asie kvůli šířící se nákaze nového typu koronaviru v Číně. CK China Tours zrušila na první pololetí všechny své zájezdy do Číny a Tibetu. Klienti se rovněž častěji u cestovních kanceláří informují o aktuální situaci a řeší případná omezení či možnosti změny místa zájezdu

Koronaviru dosud podlehlo přes 80 lidí, nakažených je ke 3000. Čína zakázala skupinové zájezdy ze země a čínské cestovní kanceláře dočasně ukončily prodej skupinových zájezdů a produktů, uvedla mluvčí státní agentury CzechTourism Ivana Vejvodová.

Cestovní agentura Invia nemá v Číně žádného klienta. "Zatím evidujeme jedno storno na květnový poznávací zájezd přímo do Číny. To se uskuteční podle všeobecných obchodních podmínek dané cestovní kanceláře. Doporučujeme našim klientům sledovat webové stránky ministerstva zahraničních věcí (MZV) a jejich oznámení," řekla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

ChinaTour informovala, že v prvním pololetí své zájezdy do Číny a Tibetu ruší. Klientům nabídne vrácení zálohy, nebo zájezd do jiné země. "Přestože aktuálně zasažené čínské oblasti nepatří mezi naše cíle, vůbec není jisté, jak tomu bude v blízké budoucnosti. Nemá tedy smysl dále udržovat naše klienty v nejistotě či obavách, že budou ´muset´ jet do země, kam se nyní cestovat obávají," uvedl ředitel China Tours Miloš Podpěra. Počet zrušených zájezdů CK neuvedla, čínský region ale podle Poděry netvoří většinovou část zájezdů.

CK Simon-Tourist přijala kvůli koronaviru v pátek storno zájezdu do Vietnamu s odletem 9. března, uvedla za Simon-Tourist Veronika Paulů. Další klienti se podle ní dotazovali na situaci, ale storno nepožadovali.

Jeden zájezd do Číny pořádá také CK Delfín travel, kvůli koronaviru ale dosud žádný klient zájezd nestornoval, uvedl za Delfín travel Martin Zeman. "Zatím evidujeme asi deset dotazů ohledně koronaviru. Do pátku to byly zhruba tři dotazy. Předpokládáme, že během tohoto týdne jich začne přibývat," doplnil. Dotazují se podle něj především klienti směřující do Vietnamu, Thajska, Malajsie nebo Ománu.

"Dotazy klientů zaznamenáváme. Jelikož naše první zájezdy do Číny jsou až od srpna, uklidňujeme klienty s tím, že do té doby se situace vyjasní," řekl manažer přípravy zájezdů CK Nomád Michal Šindelář.

Každá cestovní kancelář řeší storna podle svých smluvních podmínek. Vzhledem k tomu, že MZV zatím nevydalo zákaz cest do Číny či dalších asijských států, podle Řezníčkové z Invie tak klienti nemusejí mít nárok na storno zdarma. CK takové případy ale budou řešit individuálně, dodala.

Za posledních 24 hodin přibylo podle čínské zdravotnické komise 769 potvrzených případů infekce a dalších více než 30 000 lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují. Vláda potvrdila osm případů nákazy v Hongkongu a šest v Macau. Koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Singapuru, v Malajsii, v Nepálu, v USA, ve Francii, v Kanadě a v Austrálii.