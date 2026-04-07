Izraelská armáda lituje, že v Teheránu poničila synagogu

Vzdušný útok v noci na úterý poškodil synagogu v Teheránu. Izraelská armáda v úterý přiznala, že modlitebnu poničil úder, kterým se snažila zlikvidovat člena velitelství íránských ozbrojených sil. Nad incidentem, který označila za takzvanou vedlejší škodu, projevila armáda lítost, píše agentura AFP.
Míra poškození synagogy je nejasná. Podle některých íránských médií byla zcela zničena, íránská státní tisková agentura IRNA ale uvádí, že byla poškozena. Agentura na síti X zveřejnila záběry, které podle ní ukazují odklízení trosek na místě úderu. Na jiných záběrech trosky budovy prohlíží muž, kterého IRNA označila za "lídra" íránské židovské komunity.
Izraelská armáda uvedla, že cílem jejího úderu byl vysoce postavený velitel. Jeho jméno nicméně nesdělila, stejně tak zda byl při útoku zabit či zraněn.
Judaismus je v Íránu jedním ze státem uznávaných náboženství. V íránském parlamentu zasedá také jeden židovský poslanec. Židovská komunita má podle odhadů několik tisíc členů, píše AFP s tím, že oficiální veřejně dostupné údaje nejsou k dispozici. Většina jejích příslušníků však Írán opustila po svržení monarchie a nastolení teokratického režimu v roce 1979.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Při izraelsko-amerických úderech zahynulo v Íránu 1665 civilistů, mezi nimi bylo nejméně 248 dětí. V pondělí to uvedla íránská lidskoprávní organizace HRANA, která sídlí ve Spojených státech.
