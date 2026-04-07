7. 4. Heřman
Zahraničí

Izraelská armáda lituje, že v Teheránu poničila synagogu

ČTK

Vzdušný útok v noci na úterý poškodil synagogu v Teheránu. Izraelská armáda v úterý přiznala, že modlitebnu poničil úder, kterým se snažila zlikvidovat člena velitelství íránských ozbrojených sil. Nad incidentem, který označila za takzvanou vedlejší škodu, projevila armáda lítost, píše agentura AFP.

Aftermath of a strike on a Synagogue, in Tehran
Muž odklízí suť ze synagogy, která byla poškozena při úderu, z ulice během americko-izraelského konfliktu s Íránem, v Teheránu, Írán, 7. dubna 2026.PARTYFoto: Wana News Agency
Míra poškození synagogy je nejasná. Podle některých íránských médií byla zcela zničena, íránská státní tisková agentura IRNA ale uvádí, že byla poškozena. Agentura na síti X zveřejnila záběry, které podle ní ukazují odklízení trosek na místě úderu. Na jiných záběrech trosky budovy prohlíží muž, kterého IRNA označila za "lídra" íránské židovské komunity.

Izraelská armáda uvedla, že cílem jejího úderu byl vysoce postavený velitel. Jeho jméno nicméně nesdělila, stejně tak zda byl při útoku zabit či zraněn.

Judaismus je v Íránu jedním ze státem uznávaných náboženství. V íránském parlamentu zasedá také jeden židovský poslanec. Židovská komunita má podle odhadů několik tisíc členů, píše AFP s tím, že oficiální veřejně dostupné údaje nejsou k dispozici. Většina jejích příslušníků však Írán opustila po svržení monarchie a nastolení teokratického režimu v roce 1979.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Při izraelsko-amerických úderech zahynulo v Íránu 1665 civilistů, mezi nimi bylo nejméně 248 dětí. V pondělí to uvedla íránská lidskoprávní organizace HRANA, která sídlí ve Spojených státech.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Shanghai,,China,-,Apr,2,,2024,:,Apple,Store,Front
Shanghai,,China,-,Apr,2,,2024,:,Apple,Store,Front
Shanghai,,China,-,Apr,2,,2024,:,Apple,Store,Front

Ani zdaleka neplatí, že čím vyšší ceny, tím pro prodejce lépe. (Ilustrační foto)
Ani zdaleka neplatí, že čím vyšší ceny, tím pro prodejce lépe. (Ilustrační foto)
Ani zdaleka neplatí, že čím vyšší ceny, tím pro prodejce lépe. (Ilustrační foto)

