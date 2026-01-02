Přeskočit na obsah
Benative
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Íránem zmítají protesty, vyžádaly si již nejméně šest mrtvých

ČTK

Pokračující střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Íránu si vyžádaly první oběti na životech, podle tiskových agentur zemřelo nejméně šest lidí.

Íránské ženy drží fotografie vysokého vojenského velitele generála Kásima Sulejmáního během ceremonie k šestému výročí jeho zabití při americkém útoku v Teheránu.
Íránské ženy drží fotografie vysokého vojenského velitele generála Kásima Sulejmáního během ceremonie k šestému výročí jeho zabití při americkém útoku v Teheránu.Foto: REUTERS
Reklama

Zemi kvůli prudce rostoucí inflaci zasáhly největší protesty za poslední tři roky, které se v několika regionech změnily v násilí.

Protesty začaly v neděli v Teheránu, kde se shromáždili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Následující den se demonstrace rozšířily do dalších měst a v úterý vyšli do ulic také studenti nejméně deseti íránských univerzit.

Protesty se ve čtvrtek konaly také v jižní provincii Fárs, zatímco v západních provinciích Kermánšáh, Chúzestán a Hamadán byli demonstranti zadrženi. Mluvčí vlády uvedla, že úřady budou přímo diskutovat se zástupci odborů a obchodníků, žádné další podrobnosti ale neposkytla.

Související

Íránská agentura Fars uvedla, že v západní provincii Lorestán při útoku na policejní stanici zemřeli tři demonstranti a dalších 17 utrpělo zranění. „Střetli se s policejními silami a zapálili několik policejních vozů,“ dodala. Agentura Fars informovala rovněž o úmrtí dvou civilistů ve městě Lordegan.

Reklama
Reklama

Íránské revoluční gardy pak podle agentury Reuters tvrdí, že při střetech s demonstranty zemřel jeden člen jejich přidružené milice basídž a dalších 13 utrpělo zranění.

Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.

Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezení práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Chuť na dezert není selháním, ale přirozeným důsledkem toho, jak funguje naše tělo i mozek. Ilustrační foto
Chuť na dezert není selháním, ale přirozeným důsledkem toho, jak funguje naše tělo i mozek. Ilustrační foto
Chuť na dezert není selháním, ale přirozeným důsledkem toho, jak funguje naše tělo i mozek. Ilustrační foto

Jak to, že vždy máme místo na dezert? Vědci znají odpověď

Známe to téměř všichni. Po vydatném obědě se opřeme do židle, cítíme se plní a jsme si jistí, že další sousto už nepřipadá v úvahu. Jenže pak přijde otázka „kdo si dá dezert?“ – a najednou se zdá, že by se do nás přece jen něco sladkého ještě vešlo. Jak je možné, že vždycky máme místo na dezert? Podle vědců nejde o slabou vůli ani výmluvu.

Reklama
„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra.
„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra.
„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra.

Milion a půl kroků pro jedno „ahoj“. Na Stezce Českem lásku nehledali, ale našli

„Než jsem svého dnes už manžela potkala, musela jsem udělat asi milion a půl kroků,“ směje se Petra, která vyrazila na Stezku Českem kvůli změně v životě – a našla na ní víc, než čekala. Dva páry, dvě setkání na dálkové trase a důkaz, že láska přijde někdy tam, kde ji nečekáte – a dokonce i když ji ani nehledáte. Jak se na Stezce Českem krok za krokem rodí láska na celý život?

Reklama
Reklama
Reklama