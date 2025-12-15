Pečlivě připravená operace. Stopy útoku v Austrálii vedou do Íránu, naznačuje Izrael

Masová střelba na židovské oslavě chanuky v Sydney, která si vyžádala nejméně 16 obětí, podle izraelských zpravodajských služeb nesla znaky pečlivě připravené operace. Ve vyšetřování se objevují stopy vedoucí k Íránu, Hizballáhu i Islámskému státu, australské úřady však zatím žádné zahraniční zapojení nepotvrdily.
Austrálií v neděli otřásla nejtragičtější masová střelba za poslední desetiletí. Čtyřiadvacetiletý Navíd Akram spolu se svým padesátiletým otcem Sajidem krátce před sedmou hodinou večer zahájili palbu na příslušníky místní židovské komunity, kteří se na pláži Bondi Beach v Sydney sešli k oslavám svátku chanuka.
Přestože hrůzný čin, který si vyžádal nejméně 16 obětí, australské úřady zatím veřejně nespojily s činností žádného zahraničního aktéra, izraelské zpravodajské služby upozorňují, že útok nesl znaky sofistikované a dlouhodobě připravované operace. Vzorec útoku podle jejich hodnocení vykazoval charakteristiky útoku jednotky 910, obávané odnože libanonské teroristické organizace Hizballáh, která v minulosti stála za útoky na židovské cíle například v Argentině či Bulharsku.
Írán jako hlavní podezřelý
Izrael zároveň prověřuje možné vazby útočníků na další extremistické skupiny, včetně palestinského Hamásu nebo pákistánské organizace Lashkar-e-Taiba. Jako hlavního podezřelého označují izraelské úřady Írán, který dlouhodobě teroristické skupiny využívá jako své proxy nástroje pro zahraniční operace.
Podle zpravodajských zdrojů Teherán s vysokou pravděpodobností stál i za dřívějšími antisemitskými incidenty v Austrálii, kterou zpravodajský expert Ronen Solomon pro deník The Telegraph označil za centrum spících buněk Íránu a Hizballáhu.
Tato podezření vychází i z dřívějších antisemitských incidentů v zemi, které jsou spojovány s aktivitami Íránu. V srpnu Austrálie vyhostila íránského velvyslance poté, co Teherán obvinila z podílení se na útocích proti židovským cílům v Sydney a Melbourne.
Šéf Australské bezpečnostní zpravodajské organizace (ASIO) tehdy uvedl, že jeho týmy odhalily vazby na íránské Islámské revoluční gardy.
Na rostoucí hrozbu ostatně upozorňovaly úřady už před samotným incidentem. Australský vládní web věnovaný národní bezpečnosti varoval, že riziko útoků ze strany Hizballáhu na území země je pravděpodobné.
Možné vazby na Islámský stát
Současně však vyšetřovatelé připouštějí i jiné scénáře. Danny Citrinowicz, expert na Írán z izraelského Institutu pro studia národní bezpečnosti, upozornil, že nelze vyloučit ani zapojení sunnitských extremistických skupin, jako jsou al-Káida či Islámský stát.
Právě útočník Navíd Akram byl na radaru australských zpravodajských služeb již v roce 2019. Podle deníku Daily Mail měl být tehdy v úzkém kontaktu s Isaakem El Matarím, který byl označen za operativce Islámského státu a nyní si odpykává sedmiletý trest za plánování povstání, verbování nových stoupenců a snahu získat střelné zbraně.
Stanice ABC zároveň uvedla, že vyšetřovatelé ze Společného protiteroristického týmu (JCTT) nalezli v automobilu útočníků vlajku připomínající symboliku Islámského státu a pracují s podezřením, že se oba muži k této teroristické organizaci před útokem přihlásili.