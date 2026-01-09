Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Obrazem

Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha

Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha
Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha
Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha
Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha
Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha
Zobrazit
14 fotografií
Davy protestujících v íránském hlavním městě Teheránu. |
Foto: Profimedia
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Írán znovu vře, tisíce lidí zaplavily ulice Teheránu i dalších měst s výkřiky „Ať žije šáh!“ a „Pahlaví se vrátí!“. Protesty proti kolabující ekonomice se mění v otevřenou výzvu duchovnímu režimu ajatolláha Chameneího. Z exilu ve Spojených státech promlouvá korunní princ Kýros Réza Pahlaví a získává silného spojence Donalda Trumpa, který hrozí, že zasáhne, pokud režim sáhne po krvi.

Prohlédnout 14 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) se v pátek ráno setkal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou; 9. ledna 2026.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) se v pátek ráno setkal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou; 9. ledna 2026.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) se v pátek ráno setkal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou; 9. ledna 2026.

Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva

Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.

Reklama
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin

Berlín útok podcenil. Hotely jen pro uprchlíky? Zůstává hodně otázek, říká obyvatelka

Po žhářském útoku na kabelový most u elektrárny Lichterfelde v Berlíně v sobotu 3. ledna 2026 zůstalo v teplotách okolo nuly několik dní bez proudu přibližně 45 000 domácností. Část lidí musela být ubytována v tělocvičnách, pečovatelská zařízení byla evakuována, školy uzavřeny. Teprve před dvěma dny došlo k úplnému obnovení dodávek elektřiny.

Reklama
Reklama
Reklama