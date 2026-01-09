Kontrarevoluce sílí: Íránci volají po šáhovi, Trump varuje ajatolláha

Írán znovu vře, tisíce lidí zaplavily ulice Teheránu i dalších měst s výkřiky „Ať žije šáh!“ a „Pahlaví se vrátí!“. Protesty proti kolabující ekonomice se mění v otevřenou výzvu duchovnímu režimu ajatolláha Chameneího. Z exilu ve Spojených státech promlouvá korunní princ Kýros Réza Pahlaví a získává silného spojence Donalda Trumpa, který hrozí, že zasáhne, pokud režim sáhne po krvi.
ŽIVĚSilné sněžení v Česku: Doprava v části země stále kolabuje, problémy hlásí dálnice
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚNerespektuje právní řád. Prezident napsal Babišovi, proč odmítá jmenovat Turka
Žádné ojedinělé excesy. Filip Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal prezident Pavel v dopise Babišovi, proč odmítl Turka jmenovat ministrem.
ŽIVĚRusové pokračují v masivních leteckých úderech. Údajně nasadili i nadzvukový Orešnik
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.
Berlín útok podcenil. Hotely jen pro uprchlíky? Zůstává hodně otázek, říká obyvatelka
Po žhářském útoku na kabelový most u elektrárny Lichterfelde v Berlíně v sobotu 3. ledna 2026 zůstalo v teplotách okolo nuly několik dní bez proudu přibližně 45 000 domácností. Část lidí musela být ubytována v tělocvičnách, pečovatelská zařízení byla evakuována, školy uzavřeny. Teprve před dvěma dny došlo k úplnému obnovení dodávek elektřiny.