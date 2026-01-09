"Ať žije šáh. Toto je poslední bitva!" Íránci se bouří, Chameneí viní z nepokojů USA

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě a z pokračujících nepokojů v zemi obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Masové protesty v íránských městech se stupňují.
Zároveň Chameneí varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.
Íránská státní média dnes prolomila mlčení ohledně protestů, které v zemi sílí už dvanáct dní, a nazvala íránské demonstranty "teroristickými agenty" USA a Izraele.
Chameneí v krátkém projevu odvysílaném státní televizí silně kritizoval Spojené státy, přičemž řekl, že americký prezident Donald Trump má "potřísněné ruce krví více než tisíce Íránců", což byl zjevný odkaz na 12denní válku, kterou v loni v červnu vyvolal bezprecedentní útok Izraele na vojenské a jaderné objekty, včetně obydlených oblastí, a do kterého se USA také zapojily.
"Írán zůstává neochvějný a ani o píď se neodchýlí od svých zásad a nebude se podřizovat cizím zemím. Naléhavě vyzývám amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se soustředil na problémy své vlastní země", řekl duchovní vůdce Íránu a varoval, že "arogantní" americký vůdce bude svržen.
Chameneí také kritizoval protestující, že "ničí své vlastní ulice, aby udělali radost prezidentovi jiné země," čímž podle agentur opět odkazoval na Trumpa.
Projev zazněl v době, kdy protesty v Íránu nabývají na síle a zemřelo při nich už nejméně 45 lidí. Protesty se již rozšířily napříč celou zemí.
Podle agentury AP demonstranti pochodovali ulicemi až do dnešního rána navzdory tomu, že íránský režim zemi od čtvrtka odřízl od internetu a mezinárodních telefonních hovorů.
Ze začátku poklidné protesty proti ekonomické situaci v zemi nabyly výrazně politického rázu, lidé v ulicích volají po svržení Chameneího a dožadují se návratu Rezy Pahlavího, syna posledního íránského šáha a bývalého korunního prince žijícího v exilu.
V ulicích podle stanice BBC lidé křičeli "Ať žije šáh", nebo "Toto je poslední bitva! Pahlaví se vrátí," čímž připomínali dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Z videí zveřejněných BBC je vidět davy demonstrantů, kteří zakládají ohně, nebo ničí kamerová zařízení.
Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili 28. prosince 2025 v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů.
Na pokračující protesty dnes reagovala také Francie, která vyzývala íránské úřady, aby projevily maximální zdrženlivost. "S velkým znepokojením sledujeme události v Íránu. Chápeme legitimní aspirace íránského lidu na svobodu projevu a právo demonstrovat," uvedl podle AFP diplomatický zdroj.
Protesty, které čím dál více sílí, představují pro tamní vládu největší výzvu za několik let, píše agentura AP.
Nový klíč k šifře mistra Leonarda? Vědci možná našli da Vinciho DNA
Mezinárodní tým vědců se pustil do moderní honby za „šifrou mistra Leonarda“. Pomocí nákladných metod objevil stopy DNA na kresbě připisované Leonardu da Vincimu. Je možné, že genetická stopa patří samotnému renesančnímu géniovi. K rozluštění této biologické hádanky a jejímu definitivnímu potvrzení ale vědce čeká ještě dlouhá a nejistá cesta.
Je to opravdu kočka. O takové přednostce si může česká železnice nechat jen zdát
Novou přednostkou železniční stanice v západojaponské prefektuře Wakajama se ve středu stala kočka jménem Jontama, která je už třetí v pořadí. Pokračuje tak téměř 20 let stará tradice, která podpořila cestovní ruch a uchránila stanici před finančním krachem, napsala agentura Kjódó.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚSilné sněžení děsí řidiče. Doprava v Česku kolabuje, stojí i část dálnic
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Preciado opouští Spartu. Ekvádorec míří do Brazílie, na Letnou putuje štědré odstupné
Fotbalový obránce Angelo Preciado je blízko odchodu ze Sparty. Sedmadvacetiletý reprezentant Ekvádoru míří podle serveru uol.com do brazilského klubu Atlético Mineiro. Letenští by za něj podle zákulisních zdrojů měli vyinkasovat částku okolo pěti milionů eur (přibližně 122 milionů korun) plus procenta z případného dalšího prodeje.