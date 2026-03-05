Sedmatřicet hodin ve vzduchu. Pumy na Írán bombardéry nesou až z USA

Mise Spojených států a Izraele proti íránskému režimu se velmi rychle proměnila v největší leteckou operaci na Blízkém východě od roku 2003, kdy začala invaze do Iráku. Kromě bojových letounů a stíhaček sehrávají v kampani Epic Fury důležitou roli bombardéry B-1 a B-2. Ty s mnohatunovým smrtonosným nákladem přilétají až z USA.
V neděli 1. března se z americké základny v Missouri zvedly – nejspíše čtyři – plně naložené stealth bombardéry B-2 Spirit. Vyrazily na velmi dlouhý let, jehož cílem bylo zasypat pumami íránské továrny na výrobu balistických střel. V pondělí 2. března pak totožným směrem odstartovaly nadzvukové bombardéry B-1B Lancer.
Tři těžké stroje, které mohou měnit geometrii křídel, dostaly rozkaz pokračovat v práci započaté neviditelnými letouny B-2. Jejich operace podle dostupných informací trvá celkově až 37 hodin. Během letu se musely spojit s tankery a doplnit palivo.
Zahraniční zdroje se shodují, že americké velitelství zvolilo tento komplikovaný scénář kvůli tomu, že Spojené státy se zavčasu nedohodly s Velkou Británií. Ta prý totiž nesvolila, aby bombardéry B-1 a B-2 využily k přestávce její základny Fairford v Anglii a Diego Garcia v atolu Indického oceánu.
Poslední dostupné informace však naznačují, že dochází k obratu a americké bombardéry budou moct na základnách královského letectva přistát. To jednak zrychlí jejich operace a především uleví tankerům, které se budou moct více „věnovat“ stíhačkám a bitevním letounům.