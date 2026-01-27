Přeskočit na obsah
Zahraničí

Humanitární pomoc OSN dorazila do obléhaného kurdského města Kobani

ČTK

Konvoj OSN s humanitární pomocí v neděli vyložil zásoby v obléhaném kurdském městě Kobani na severu Sýrie, napsala dnes agentura AP. Jde o první konvoj s pomocí, který do oblasti dorazil od vypuknutí bojů mezi syrskými provládními silami a prokurdskými Syrskými demokratickými silami (SDF) na začátku ledna.

Kurdové vyháněli radikály ze Sindžáru. Města na zásobovací trase Islámského státu
Kurdové - ilustrační fotoFoto: Reuters
Kurdské Kobani, které je odtržené od dalších kurdských oblastí v Sýrii, je obklíčeno syrskými jednotkami. Mezi nimi a SDF panuje po nedávných střetech od úterý příměří, jež bylo v sobotu prodlouženo o 15 dnů; obě strany se však navzájem obviňují z jeho porušování. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že kvůli bojům na severovýchodě země bylo vysídleno více než 173 tisíc lidí, díky příměří se ale někteří začali vracet domů.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v pondělí uvedl, že 24 nákladních vozidel s humanitární pomocí den předtím doručilo svůj náklad a enklávu opustilo. Jednalo se o potraviny, výživové, zdravotnické, hygienické a kuchyňské potřeby, zimní vybavení a potřeby pro děti, řekl mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Součástí konvoje byly také dvě cisterny s palivem, které měly doplnit zásoby vodárny Karakoi a pomoci obnovit dodávky vody do Kobani a okolních vesnic.

Související

Prozatímní syrská vláda podepsala loni v březnu se SDF dohodu o předání území a o případném sloučení s vládními silami. Začátkem ledna nové kolo jednání nepřineslo pokrok, což vedlo k obnovení bojů mezi oběma stranami. Nová verze dohody byla podepsána 18. ledna a 20. ledna bylo vyhlášeno čtyřdenní příměří. Součástí nové dohody je, že členové SDF se budou muset jako jednotlivci začlenit do armádních a policejních sil.

Sobotní prodloužení příměří má podpořit americkou operaci, při níž bude zhruba 7 tisíc z 9 tisíc členů teroristické organizace Islámský stát (IS), kteří jsou ve věznicích na severovýchodě Sýrie, převezeno do detenčních center v sousedním Iráku. Panují totiž obavy, že by kvůli obnovení bojů mezi syrskou armádou a SDF mohli uprchnout.

