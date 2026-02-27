Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hlavní rival Zelenského píše o revoluci na bojišti. Tvrdě kritizuje i infrastrukturu

Zuzana Marková
Michaela Nováčková
Zuzana Marková
Michaela Nováčková
Zuzana Marková,Michaela Nováčková

Ukrajinská válka už dávno není jen regionálním konfliktem. Podle bývalého vrchního velitele ukrajinské armády Valerije Zalužného se stala „laboratoří budoucnosti“, v níž se testuje podoba příštích válek. „Skutečnost je taková, že válka na Ukrajině už dál není jen ukrajinskou historií,“ píše Zalužnyj ve svém komentáři pro Ukrajinskou pravdu.

UK-Ukraine: 100 Year Partnership Forum held in Kyiv
Valerij ZalužnyjFoto: X02934
Reklama

Jeho hlavní teze je jednoznačná: moderní válka už není o masových mobilizacích, tankových bitvách ani o hrdinství jednotlivců. Bojiště je dnes „naprosto průhledné“ a vznikla „robotizovaná zóna ničení“ o hloubce nejméně 25 kilometrů.

Klasické týlové zázemí přestává existovat a lidská přítomnost na frontě se rychle omezuje. „Počet lidí, kteří mohou fyzicky plnit úkoly v bojové zóně, je minimální. Stále jich ubývá a situace směřuje k tomu, že je nahradí roboti,“ konstatuje Zalužnyj. Tradiční mobilizace se podle něj „v moderním válčení naprosto vyčerpala“ – člověk je dnes „nejdražším zdrojem“, jehož „obnova trvá příliš dlouho“.

Válka jako test průmyslové a ekonomické odolnosti

Zalužnyj tvrdí, že probíhá revoluce srovnatelná s nástupem střelného prachu či jaderných zbraní. Tentokrát ji však představují bezpilotní systémy a umělá inteligence. Budoucnost podle něj patří rojům autonomních dronů schopných útočit ze vzduchu, ze země i z vody.

Související

Připomíná konkrétní zkušenost: „V noci z 6. na 7. září 2025 bylo na Kyjev zaútočeno 862 sebevražednými drony typu Shaheed současně.“ Autonomie těchto systémů se bude dál prohlubovat – od centralizovaného řízení až po plně samostatné „roje“, které budou operovat i bez spojení s velením.

Reklama
Reklama

Zásadní proměnou podle něj prochází i ekonomika války. Drahé a technologicky vyspělé zbraňové systémy 20. století jsou nahrazovány „zbraněmi opotřebovávacími“ – levnými, masově vyráběnými, ale vysoce přesnými prostředky, které dokážou ničit násobně dražší cíle. Válka se tak mění v dlouhodobý test průmyslové kapacity a ekonomické odolnosti.

„Úspěch ve vysoce intenzivní vyčerpávací válce (…) závisí na stabilitě ekonomiky a její schopnosti neustálého doplňování,“ zdůrazňuje. Právě proto se energetická infrastruktura stala jednou z hlavních front – do konce roku 2024 bylo podle něj vyřazeno až 80 procent kapacity ukrajinských tepelných elektráren.

Zalužnyj varuje před rozpory uvnitř NATO

Zalužnyj zároveň tvrdě kritizuje zastaralé modely centralizované infrastruktury. Energetika budovaná podle sovětského vzoru se podle něj stala „Achillovou patou národní bezpečnosti“. Řešením má být decentralizace – přechod k distribuované výrobě energie v menších, rozptýlených zdrojích. „Decentralizace se proměnila z otázky efektivity na otázku přežití,“ píše. Energetický systém se podle něj stal „novou válečnou frontou“ a jeho stabilita přímo určuje výsledek konfliktu.

Související

Geopolitický rozměr komentáře je neméně ostrý. Zalužnyj varuje před oslabováním mezinárodního řádu a před rozpory uvnitř NATO. Rusko podle něj využívá situace k posilování svého vojensko-průmyslového komplexu a hledání podpory v Číně.

Reklama
Reklama

Jedinou cestou k ukončení války je podle něj nekompromisní ekonomický tlak. „Restrikce ekonomických příležitostí a izolace Ruska musí být nezvratná. Je to jediná cesta, která může vést k ukončení války,“ píše muž považovaný za hlavního politického rivala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a připomíná, že právě ekonomická krize přispěla k odchodu Sovětského svazu z Afghánistánu.

Zalužnyj svůj komentář uzavírá apelem, který míří nejen na Ukrajince, ale i na světové společenství. Každá válka podle něj jednou skončí, ale způsob, jakým skončí ta současná, určí podobu budoucnosti.

„Světové společenství má na výběr: buď se stane ‚mnichovskými zrádci‘ 21. století a akceptuje válečné utrpení, nebo jej zastaví tak, aby se předešlo další pohromě.“ Pro Ukrajinu je však rovnice podle něj jednoduchá: „My – Ukrajinci – nemáme jinou možnost. Buď zahyneme, nebo přežijeme. Vzorec přežití je jednoduchý – pokračovat v boji, posilovat ekonomiku a udržovat jednotu.“

Začátkem ledna tohoto roku popsal Volodymyr Zelenskyj personální změny v institucích po celkem korupčním skandálu. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama