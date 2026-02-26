Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Zahraničí

„Rus tu přežije 12 minut.“ Ukrajinci drží poslední pevnost před klíčovou metropolí

Ukrajinská speciální jednotka vojenského zpravodajství „Artan“ oznámila, že provedla úspěšnou ofenzívu poblíž Stepnohirsku ve směru na Záporoží.

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Vesnice Stepnohirsk je dnes poslední překážkou na cestě ruského dělostřelectva k regionální metropoli Záporoží. Její strategickou důležitost podtrhuje i nasazení elitních jednotek na obou stranách, přesto zde ukrajinští obránci čelí několikanásobné přesile. Intenzitu bojů o každý dům ilustrují slova jednoho z důstojníků: „Průměrná délka života mobilizovaného Rusa je tu asi 12 minut.“

Ze Stepnohirsku, kdysi ospalé vesnice s pěti tisíci obyvatel na jihovýchodě Ukrajiny, dnes mnoho nezbylo. Vypálené domy, rozstřílené ulice a devět rozbombardovaných paneláků v centru se proměnily v pevnost, o kterou Rusové s Ukrajinci svádí těžké boje dům od domu.

„Řekl bych, že průměrná délka života mobilizovaného Rusa tady je asi 12 minut, maximálně. A cena jeho života – v přepočtu na granáty a FPV drony – je zhruba pět až šest tisíc dolarů,“ uvedl důstojník ukrajinské skupiny Ferrata s přezdívkou Nine pro deník The Times.

Tato malá obec dnes pro ruské síly představuje poslední významnou překážku v jejich tažení k Záporoží vzdálenému 22 kilometrů – hlavnímu městu celé oblasti a významnému průmyslovému centru, kde sídlí největší ocelárny, které dosud zůstaly pod ukrajinskou kontrolou.

Pokud by Rusové tuto baštu dobyli, otevřela by se jim cesta přes bažinatou Kinsku – přítok Dněpru v místě zničené Kachovské přehrady – a jejich dělostřelectvo by mohlo metropoli nepřetržitě ostřelovat.

O významu Stepnohirsku svědčí i elitní síly, které sem obě strany nasadily. Podle reportáže The Times Rusko do prostoru kolem vesnice stáhlo zhruba 20 tisíc vojáků, včetně dvou výsadkových divizí, motostřelecké divize a brigády speciálních sil Specnaz.

Proti nim stojí – v přibližném poměru jedna ku sedmi – příslušníci speciálních sil HUR spolu s menším počtem pravidelné pěchoty, dronových jednotek a teritoriální obrany.

Boje se koncentrují především do devíti poškozených paneláků v centru vesnice. Nad ruinami krouží drony, sledují každý pohyb a v reálném čase posílají termální snímky na ukrajinská velitelská stanoviště. Zásoby přilétají zavěšené na bezpilotních letounech. Vojáci vybíhají z úkrytů, rychle popadnou munici a vodu a mizí zpět pod střechy rozstřílených domů.

„Nechali jsme je myslet si, že jsme uhořeli“

V prosinci vedl seržant Ice, velitel jednotky Ferrata, která provádí průzkum, protiútoky a výpady do ruských linií, operaci s cílem vybudovat pozorovací a přepadová stanoviště poblíž farmy obsazené Rusy.

Se svým týmem urazil část cesty vozidlem a poté pokračovali patnáct kilometrů pěšky ve čtyřech skupinách. Tři dny Rusy pozorovali ze vzdálenosti 170 metrů, než zaútočili.

„Jednoho z našich zabili okamžitě – přímý zásah dronem. Přišel jsem i o svého muže – nejprve ho zranily střepiny z minometu a pak ho dorazil FPV dron,“ řekl Ice pro The Times.

Zbytek týmu se ukryl v zákopu, čímž však prozradil svou polohu. „Během patnácti minut nám do úkrytu vlétlo osm FPV dronů. Byl už z poloviny zničený a začal hořet. Minomety a dělostřelectvo drtily okolí, takže jsme nemohli odejít ani hasit – nechali jsme nepřítele, ať si myslí, že jsme uhořeli,“ popisuje Ice.

Vojáci polili dřevěnou část zákopu vodou, aby zabránili šíření plamenů, a namočili si kukly, aby se nepřiotrávili kouřem. V hořícím zákopu leželi tři hodiny, než se odvážili k ústupu.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil Záporožskou oblast za anektovanou už v září 2022. O čtyři roky později se však ruské jednotky posouvají vpřed jen po metrech a za cenu mimořádných ztrát.

Podle ukrajinských tvrzení, která potvrzují i západní představitelé, přichází Rusko o vojáky rychleji, než je dokáže nahrazovat. Vrchní velitel ukrajinské armády generál Oleksandr Syrskyj uvedl, že minulý měsíc padlo na celé frontové linii téměř 32 tisíc ruských vojáků.

