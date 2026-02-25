„Mají jaderné zbraně.“ Experti pitvají Putinova slova, sleduje jimi úplně jiný cíl

Moskva přichází s novým obviněním Západu – tentokrát tvrdí, že Velká Británie a Francie chtějí Ukrajině tajně předat jaderné zbraně. Analytici z Institutu pro studium války (ISW) však takové informace vyvrací, Kreml se podle nich jen snaží ospravedlnit vleklou válku, odvést pozornost od vlastních neúspěchů a připravit ruskou veřejnost na další vlnu (nepopulární) mobilizace.
Kreml se opět rozhodl rozpoutat novou vlnu zastrašování svých protivníků. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov totiž tvrdí, že podle ruské rozvědky pracují Francie a Velká Británie na tom, aby dodaly Ukrajině jadernou bombu i rakety, které by ji mohly nést. Peskov to v úterý označil za křiklavé porušení mezinárodního práva. Moskva navíc tvrdí, že držení takové zbraně by mělo Kyjevu pomoci vyjednat si lepší podmínky pro ukončení bojů.
Analytici z ISW ale ve své zprávě, kterou získalo Rádio Svobodná Evropa, upozorňují, že tato tvrzení z Ruska jsou zcela nepodložená. Kreml se pouze snaží posílit strach z jaderného střetu a odvést pozornost od výročí začátku invaze, jde tedy spíš o vytvoření kouřové clony pro domácí publikum. Ruská agrese totiž trvá déle, než se předpokládalo, a Kremlu se navíc nepodařilo dosáhnout žádného z původních cílů.
Vedení země se tak snaží najít nové důvody, proč ve válce pokračovat. Zdá se, že Putin má nyní obavy, zda jeho dosavadní vysvětlení stačí k tomu, aby Rusové dál snášeli obrovské ztráty i ekonomickou zátěž. „Tato jaderná rétorika zapadá do opakujícího se vzorce,“ uvádí zpráva ISW s tím, že Rusko už v minulosti podobně lhalo o takzvané špinavé bombě (konvenční nálož, která rozptýlí radioaktivní materiál – poz. ed.).
Lživá kampaň zároveň může pomoci připravit půdu pro další odvody záložníků do armády. Ty jsou mezi lidmi velmi nepopulární, ale pokud se podaří v Rusech vyvolat strach z jaderné hrozby ze strany Ukrajiny, mohlo by to podporu pro další válčení zvýšit. Moskva svou rétorikou zároveň zastrašuje ostatní evropské státy, aby Ukrajině neposkytovaly další bezpečnostní záruky.
Kromě analytiků Peskovovo tvrzení o jaderných zbraních ale odmítá i Paříž či Londýn. „Na tomto tvrzení není ani špetka pravdy. Jde o jasný pokus Vladimira Putina odvést pozornost od jeho strašných činů na Ukrajině,“ cituje Rádio Svobodná Evropa mluvčího britské vlády.
Šíření jaderných zbraní zakazuje i mezinárodní právo a ani jedna ze zmíněných zemí nenaznačila, že by chtěla tato dohody porušit. I sama Ukrajina se v roce 1994 dobrovolně jaderných zbraní vzdala výměnou za slib územní celistvosti, který tehdy podepsalo i Rusko. Moskva ale své závazky z Budapešťského memoranda nedodržela.