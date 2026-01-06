Hackeři vydírají zdravotní online servis, ukradli data

Hackeři ukradli zdravotní záznamy více než 100 tisíc obyvatel Nového Zélandu a požadují za ně výkupné. Termín jeho vyplacení posunuli z úterního rána na pátek, informovala agentura AFP.
Uživatel sítě Telegram s přezdívkou Kazu tvrdí, že získal přístup k více než 428 tisícům zdravotních záznamů na soukromé platformě Manage My Health. Uživatelům nabízí, že jim jako důkaz pošle ukázky z jejich souborů.
Manage My Health je online zdravotní portál a populární mobilní aplikace na Novém Zélandu, která pacientům umožňuje přístup k jejich zdravotním záznamům nebo domlouvání návštěv u lékaře.
Platforma tudíž ukládá zdravotní údaje a osobní informace, jako jsou telefonní čísla a adresy, svých 1,8 milionu novozélandských uživatelů. Firma, která portál provozuje, odhadla, že kybernetičtí zločinci získali přístup k záznamům šesti až sedmi procent uživatelů.
Kazu žádal, aby mu byla do dnešního rána vyplacena částka 60 tisíc amerických dolarů (asi 1,24 milionu korun), jinak ukradené záznamy zveřejní nebo prodá. Novozélandský deník The Post ale dnes informoval, že hackeři posunuli termín pro vyplacení výkupného na pátek v pět hodin ráno novozélandského času (čtvrtek 17:00 SEČ).
„Naším hlavním cílem je vydělat peníze a získat si dobrou pověst v rámci komunity,“ napsal Kazu na síti.
Novozélandský ministr zdravotnictví Simeon Brown v pondělí zahájil vyšetřování, jak mohl únik záznamů nastat. „Musíme se z tohoto incidentu poučit, aby se v budoucnu nic podobného neopakovalo,“ řekl novinářům.
