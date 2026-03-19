Francii čeká neobvyklý volební souboj. Hittler se v něm postaví proti Zielenskému

V malém francouzském městě Arcis-sur-Aube se schyluje k nezvyklému volebnímu souboji, který vzbudil pozornost na sociálních sítích. Jde především o nezvyklá jména kandidátů - proti sobě totiž stojí Charles Hittler a Antoine Renault-Zielinski.
Město s necelými třemi tisíci obyvatel, ležící asi 160 kilometrů od Paříže, si kvůli neobvyklé shodě jmen kandidátů rychle získalo pozornost i mimo Francii a sociální sítě zaplavily vtipy o souboji mezi nacistickým diktátorem Adolfem Hitlerem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
První kolo komunálních voleb proběhlo v neděli. Na prvním místě skončil dosavadní starosta Hittler, druhé byla Annie Soucatová a třetí Renault-Zielinski. Druhé kolo se uskuteční příští neděli a utkají se v něm právě tito tři komunální politici.
„Celý život si ze mě kvůli jménu občas někdo utahoval. Třeba mi na volební plakáty dokreslovali knírek, ale nikdy to nebylo nic vážného. Teď se to ale úplně utrhlo ze řetězu, postěžoval si Hittler pro BBC.
Hittlerova rodina pochází z Alsaska u německých hranic. Po druhé světové válce jeho předci zvažovali změnu jména, ale kvůli složité administrativě a nákladům k tomu nikdy nedošlo. Dnes už je Hittlerů ve Francii jen minimum a příjmení postupně mizí. Jeden z jeho synů například vyslovuje jméno jako „Hit-lé“, aby se vyhnul nepříjemným situacím.
Zatímco pětasedmdesátiletý Hittler vede středopravicovou kandidátku, jeho soupeř Zielinski zastupuje krajně pravicové hnutí Patrioti, které založil bývalý místopředseda krajně pravicové Národní fronty Florian Philippot.
Osmadvacetiletý Renault-Zielinski se do Arcis přistěhoval nedávno. Složené příjmení používá jako poctu svým rodičům – Renault má po otci, Zielinski po matce polského původu.
Sám přiznává, že od vypuknutí války na Ukrajině se nevyhne narážkám na své jméno. Zdůrazňuje však, že jde jen o jazykovou podobnost bez jakýchkoli dalších souvislostí.
„Chápu, proč to lidem připadá vtipné. Mně osobně to k smíchu nepřijde, ale ani mi to nevadí. Bylo by lepší, kdyby se o Arcis mluvilo z jiných důvodů, ale aspoň jsme na mapě,“ uvedl.
