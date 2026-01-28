Federální agenti se pokusili vniknout na konzulát Ekvádoru v Minneapolisu

Ekvádorské ministerstvo zahraničí v noci na středu SEČ podalo protest k americkému velvyslanectví poté, co se agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu v úterý pokusili bez povolení vstoupit na půdu tamního ekvádorského konzulátu. Informovaly o tom agentury AP a AFP.
Video z incidentu, které se rozšířilo na sociálních sítích, podle AP ukazuje zaměstnance konzulátu, který běží ke vchodu, aby agenty ICE odehnal se slovy: „Toto je ekvádorský konzulát. Sem nemáte povolený vstup.“ Na videu je slyšet, jak jeden z agentů ICE reaguje výhrůžkou, že zaměstnance konzulátu „sebere“, pokud se ho dotkne. Až poté souhlasí, že odejde.
Mezinárodní právo obecně zakazuje orgánům činným v trestním řízení vstupovat bez povolení na půdu zahraničních konzulátů nebo velvyslanectví, ačkoli ve výjimečných případech ohrožení života, jako jsou například požáry, lze takové povolení pokládat za předem dané, připomněla AP.
„Úředníci konzulátu okamžitě zabránili agentovi ICE ve vstupu do konzulární budovy, a zajistili tak ochranu Ekvádorců, kteří zde byli v té době přítomni, a aktivovali nouzové protokoly,“ uvedlo ekvádorské ministerstvo zahraničí na síti X. Současně podalo protestní nótu americkému velvyslanectví v Ekvádoru, aby se podobné pokusy neopakovaly na jiných konzulátech, dodalo.
Americké ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitřní bezpečnosti ani Úřad pro imigraci a cla na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly, poznamenala agentura AP.
V americké Minnesotě už řadu týdnů trvají rozsáhlé protiimigrační razie, které si při střelbě federálních agentů dosud vyžádaly životy dvou amerických občanů, 37leté Renée Goodové a stejně starého Alexe Prettiho. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
Trumpova administrativa do státu vyslala více než 3000 federálních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2000 z nich jsou agenty ICE, dalších nejméně 1000 jsou příslušníky Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP). Trump v úterý večer prohlásil, že plánuje v Minnesotě „trochu snížit napětí“.
