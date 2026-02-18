Fašistický projev rozzuřil německé diváky. Na herce se vrhli přímo na jevišti

Víkendová premiéra antifašistické inscenace v německé Bochumi vyvolala bouřlivou reakci publika. Fašistický projev jedné z postav pobouřil část diváků natolik, že vtrhli na jeviště a herce napadli.
K incidentu došlo v sobotu večer během německé premiéry hry Catarina aneb Krása zabíjení fašistů v divadle Schauspielhaus Bochum v Severním Porýní-Vestfálsku. Dílo portugalského dramatika Tiaga Rodrigueze již dříve uvedla divadla v několika dalších zemích a i tam místy vyvolalo vyhrocené reakce publika.
„Nikdy se ale dosud nestalo, že by diváci herce skutečně fyzicky napadli,“ cituje mluvčího divadla deník Bild.
Chaos po fašistickém projevu
Proč ale inscenace vyvolala u části publika tak agresivní reakci? Hra Catarina aneb Krása zabíjení fašistů vypráví o radikální tradici portugalské rodiny. Ta si každoročně připomíná výročí smrti zemědělské dělnice Catariny Eufémie, kterou v roce 1954 zastřelily bezpečnostní složky tehdejší portugalské diktatury Antónia de Oliveiry Salazara. Na její památku rodina každoročně unese a zabije fašistu.
Ve hře má postava Sary zabít uneseného fašistického politika Romeua v podání herce Oleho Lagerpuschema. Ten v závěrečném, zhruba desetiminutovém monologu nejprve pronáší konzervativní teze, postupně se však stále více radikalizuje až k otevřeně xenofobním, homofobním a misogynním výrokům.
Publikum v bochumském divadle nejprve reagovalo nesouhlasným bučením. „Drž hubu,“ zakřičel jeden z diváků, načež mu další odpověděl: „To je součást představení, ty idiote,“ popsaly průběh premiéry noviny WAZ.
Poté situace eskalovala. Dva muži z hlediště vtrhli na pódium a herce během monologu fyzicky napadli. Na pomoc mu přispěchal kolega, kterému se podařilo situaci uklidnit. Herec neutrpěl žádné zranění a na místo nebylo nutné přivolat policii.
Divadlo se k incidentu vyjádřilo v prohlášení, ve kterém inscenaci hájí: „Schauspielhaus Bochum je prostorem pro uměleckou debatu, kde se otevírají kontroverzní témata a kladou estetické výzvy“.
„Skutečnost, že herec při výkonu své umělecké práce čelil fyzickým útokům, námi hluboce otřásla. Podobné překračování hranic považujeme za zcela nepřijatelné,“ dodali zástupci divadla.
