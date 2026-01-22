Europoslanci budu hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

Europoslanci budou ve čtvrtek hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi. Návrh, pod kterým jsou uvedeni především europoslanci z frakce Patrioti pro Evropu, odůvodňuje vyjádření nedůvěry podpisem obchodní dohody EU se skupinou latinskoamerických zemí Mercosur.
Evropská komise zřejmě pokus o své odvolání přežije. Evropský parlament bude také hlasovat o rezoluci k Íránu.
Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou čelí již čtvrtému pokusu o vyjádření nedůvěry. V pondělní debatě největší frakce v Evropském parlamentu daly najevo, že odvolání nepodpoří.
V postoji k návrhu není jednotný ani samotný klub Patriotů pro Evropu. V úterý europoslanci za české ANO řekli novinářům, že návrh nepodpoří, a vyjádřili obavy z devalvace tohoto nástroje častým hlasování o nedůvěře. Evropskou komisi ale nepodporují. Europoslanci za ANO pod návrhem nejsou podepsáni.
Europoslanci budou také hlasovat o rezoluci o situaci v Íránu, kde si zásahy vládních úřadů proti demonstracím zřejmě vyžádaly tisíce obětí. Na úterní debatě zaznívala ze strany europoslanců silná kritika vůči íránskému režimu a výzvy, aby Evropská unie reagovala na situaci silněji.
Europoslanci budou také debatovat o tom, jak nastavit efektivní obranu před drony a jak posílit jejich vývoj a výrobu v Evropské unii.
Z Bruselu se šíří válečný fanatismus. Mainstream se rozhodl jít do války
Se současnou českou vládou toho máme mnohem víc společného, než s tou předchozí, konstatuje při své první návštěvě od návratu Andreje Babiše do premiérského křesla maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Troufám si říct, že v těch nejdůležitějších otázkách jsme na jedné lodi.“
Španělé zahrnuli Slavii chválou. Odvážná a s energií, Barce způsobila potíže, píšou
Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy.
EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv
Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze.
ŽIVĚTrump se v Davosu setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj přitom v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země.
Plíšková slaví postup a těší se na velký zápas. Dál jdou i Menšík a Nosková
Česká mužská jednička Jakub Menšík je ve 3. kole grandslamového Australian Open. Postup slaví i vracející se Karolína Plíšková a Linda Nosková.