Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud

Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
Hlasování bylo na poměry Evropského parlamentu těsné. Pro přezkum Soudním dvorem EU se vyjádřilo 334 europoslanců, proti bylo 324 a zdrželo se 11 europoslanců. Do vyjádření soudu nesmí europoslanci o dohodě na plénu hlasovat. Zdržení by mohlo být v rámci měsíců, Klub levice tvrdí, že Soudní dvůr EU má na přezkum až dva roky.
Z českých europoslanců zablokování projednávání dohody podpořili Ivan David (SPD) z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů (ESN), nezařazení europoslanci za Stačilo Kateřina Konečná a Ondřej Dostál a rovněž Nikola Bartůšek (Přísaha) z frakce Patrioti pro Evropu.
Proti byli naopak všichni europoslanci z frakce Evropské lidové strany (EPP): Jan Farský a Danuše Nerudová (oba STAN), Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (za TOP 09) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a rovněž tři europoslanci z frakce evropských konzervativců (ECR), tedy Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek, všichni z ODS. Sedm českých europoslanců se hlasování zdrželo, všichni patří k frakci Patrioti pro Evropu. Konkrétně šlo o Jaroslava Bžocha, Ondřeje Knotka, Jaroslava Knota, Tomáše Kubína, Janu Nagyovou, Jaroslavu Pokornou Jermanovou a Antonína Staňka.
Evropská komise ve svém prohlášení uvedla, že rozhodnutí europoslanců hluboce lituje. K rozhodnutí podle ní „dochází v době, kdy výrobci a vývozci z EU naléhavě potřebují přístup na nové trhy a kdy EU musí plnit svůj program diverzifikace a prokázat, že zůstává spolehlivým a předvídatelným obchodním partnerem“. Právní pochybnosti obsažené v návrhu jsou podle komise neopodstatněné. „Komise se těmito otázkami spolu s Evropským parlamentem podrobně zabývala a poznamenala, že nejsou nové a byly řešeny v předchozích dohodách,“ dodala unijní exekutiva.
Přezkum Soudního dvoru označila za "zdržení konečného přijetí obchodní dohody" česká europoslankyne Veronika Vrecionová (ODS), která je předsedkyni zemědělského výboru. Vrecionová obchodní dohodu s Mercosurem podporuje. Podle ní je smlouva "dobře nastavená", obsahuje mechanismy, které mají ochránit zemědělce a pro některé může být i příležitostí pro navýšení exportu.
Europoslanci kritizují například rozdělení dohody se skupinou Mercosur na dvě různé smlouvy – prozatímní obchodní smlouvu a dohodu o partnerství. V rámci ratifikace se k prozatímní obchodní smlouvě nevyjadřují národní parlamenty a má platit do doby, než začne platit širší dohoda o partnerství. K té se vyjadřují i národní parlamenty. S oběma musí souhlasit Evropský parlament.
Komise vždy argumentovala tím, že dohody byly vyjednány v souladu se smlouvami EU. Stejnou právní architekturu následoval podle zdrojů ČTK Evropský parlament například i při ratifikaci modernizované rámcové dohody a prozatímní obchodní dohody s Chile, která je v platnosti od 1. února 2025.
Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali obě dohody v sobotu v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a dohoda bude pro unijní hospodářství prospěšná. Dohoda vzbuzuje obavy evropských zemědělců, kteří se obávají levných dovozů z Latinské Ameriky.
Proti dohodě protestovali zemědělci před Evropským parlamentem v úterý i dnes. Podle zastánců dohody jsou nastavená ochranná opatření, která by měla nadměrnému zvýšení dovozů zabránit. Předseda Evropské rady Antónia Costa dnes na zasedání Evropského parlamentu zmiňoval očekávané výhody pro evropský automobilový či chemický průmysl.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
ŽIVĚSlavia - Barcelona 2:4. Favorit utíká, Lewandowski odčiňuje vlastní gól
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Barcelonou.