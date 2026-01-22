EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv

Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze.
Reuters píše, že to navzdory odporu některých vlád naznačuje pokračující přechod bloku k výrobě energie s nízkými emisemi uhlíku.
Podle údajů Ember vyprodukovaly v roce 2025 větrné a solární elektrárny 30 procent energie v EU. Naproti tomu elektrárny poháněné uhlím a plynem byly za loňský rok zodpovědné za výrobu 29 procent elektrické energie v unii. Česká republika podle zprávy v loňském roce vyrobila více energie z fosilních zdrojů než z větru a slunce.
Rekordně vysokou produkci z obnovitelných zdrojů poháněl 19procentní nárůst produkce solární energie. Ten podle institutu kompenzoval sníženou výrobu vodních elektráren způsobenou suchem. Energie ze solárních elektráren nyní tvoří více než pětinu energetického mixu v zemích jako Maďarsko, Španělsko nebo Nizozemsko.
Údaje institutu ukazují, že obnovitelné zdroje a jaderná energie v loňském roce společně pokryly 71 procent spotřeby elektřiny v EU. Podíl uhlí na výrobě elektřiny v unii klesl na rekordní minimum 9,2 procenta, naopak výroba energie z plynu vzrostla o osm procent.
Institut uvádí, že postupný přechod EU k čistší energii čelí politickému odporu. Tlak ze strany vlád včetně Německa a České republiky vedl podle něj Brusel k oslabení klíčových opatření na snížení emisí oxidu uhličitého. Podle Reuters ve zprávě Ember upozorňuje také na nedostatečné investice do elektrických rozvodných sítí a bateriových úložišť, které by umožnily snížit náklady pro domácnosti a průmysl.
