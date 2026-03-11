EU chystá klíčové peníze pro Ukrajinu i bez Orbána a Fica, píše Politico

Některé země Evropské unie chtějí i přes nesouhlas Maďarska a Slovenska dodržet závazek a poskytnout Ukrajině v příštích týdnech úvěr, který je zásadní pro provoz země bránící se pátým rokem ruské agresi. Napsal to ve středu bruselský web Politico s odvoláním na dva diplomatické zdroje. Nouzový plán podle nich spřádají zástupci pobaltských a severských členů evropského bloku.
Budapešť a Bratislava blokují formální souhlas s tím, aby EU poslala Ukrajině půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), s níž loni souhlasili všichni unijní lídři. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský kolega Robert Fico však nyní požadují obnovení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, který podle Kyjeva přerušilo poškození ropovodu Družba.
Další šéfové unijních vlád se podle webu pokusí dvojici přesvědčit ke změně názoru příští čtvrtek na bruselském summitu. Pokud by to však nevyšlo, vstoupí do hry nouzový plán.
Ten by měl podle jednoho ze zdrojů zajistit Kyjevu dostatek zdrojů do poloviny roku. Pobaltské a severské země půjčí Ukrajině až 30 miliard eur formou bilaterálních úvěrů, které nevyžadují schválení EU. Nezávisle na této snaze se chystá přispět Nizozemsko, jehož ministr financí Eelco Heinen v úterý zveřejnil plán, podle něhož bude jeho země Ukrajině pomáhat částkou 3,5 miliardy eur ročně do roku 2029.
Kyjev dříve uváděl, že má stát dostatek peněz na fungování za válečných podmínek pouze do konce března. Ukrajinské vyhlídky však na konci února zlepšilo schválení čtyřletého úvěrového programu Mezinárodního měnového fondu ve výši 8,1 miliardy dolarů (167 miliard korun), z něhož bude 1,5 miliardy dolarů vyplaceno okamžitě.
Pokud by se nepodařilo Orbána a Fica přesvědčit k souhlasu na summitu, EU se podle diplomatů upírá ke 12. dubnu, kdy Maďaři půjdou volit nový parlament. Orbán, který hovoří o politicky motivovaném zadržování dodávek ropy, postavil kampaň na protiunijní a protiukrajinské rétorice. V průzkumech však jeho Fidesz zaostává za stranou Tisza opozičního vyzyvatele Pétera Magyara. EU i Kyjev doufají, že v případě svého vítězství nebude politik, který se k Rusku staví kritičtěji než Orbán, půjčku blokovat. Pokud by vyhrál dosavadní premiér, sází Brusel na to, že po vyhrocené kampani bude moci zmírnit výpady proti Kyjevu a stáhne své veto, píše Politico.
