Přeskočit na obsah
Benative
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze. Fico viní Zelenského

ČTK

Slovenská vláda ve středu kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze, opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica zároveň souhlasil s tím, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft do 250 tosíc tun ropy. Krok má společnosti pomoci zvládnout období, než si zajistí suroviny jinou trasou.

Ropovod Družba
Poskytnutí ropy ze státních zásob má rafinerii pomoci překlenout období, než Slovnaft zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. (Archivní foto ropovodu Družba)Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
Reklama

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Fico před novináři obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy, byť podle slovenského premiéra poškozený ropovod Družba na ukrajinském území byl již opraven. Ukrajině také pohrozil tím, že přijde o podporu Slovenska při svých ambicích o vstup do Evropské unie.

Související

Podle vládního materiálu uvedené množství ropy pokryje provoz Slovnaftu v minimálním režimu po dobu nejméně jednoho měsíce a při zachování zásobování slovenského trhu. Poskytnutí ropy ze státních zásob má rafinerii pomoci překlenout období, než Slovnaft zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten vede na Slovensko z chorvatského přístavu Omišalj.

Slovnaft uvedl, že už objednal tankery s ropou. Na plnou výrobní kapacitu by se společnost, která patří do maďarské skupiny MOL, mohla vrátit na začátku dubna. Stát ji ropu zapůjčí na období do konce letošního září.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců

Schillerová slíbila návrat školkovného, studentské slevy a řekla, kdy se vrátí EET

Vláda chce znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci k představení návrhu zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET). Daňové slevy sociálního charakteru podle ní pravděpodobně budou zařazeny do takzvaného prorodinného balíčku, nebudou součástí zákona o EET.

Krkonoše z výšky. Zimní snímky od Vrbatovy boudy až po Sněžku
Krkonoše z výšky. Zimní snímky od Vrbatovy boudy až po Sněžku
Krkonoše z výšky. Zimní snímky od Vrbatovy boudy až po Sněžku

Velký sníh a vítr v Krkonoších. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň nebezpečí

V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor od středy platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na české straně nadále platí první stupeň, vyplynulo ze středečních informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.

Reklama
Pivní sekt? Máme!
Pivní sekt? Máme!
Pivní sekt? Máme!
BeNative

Poslední dny, největší emoce a pivo. Proč ještě vyrazit do Budějovic na Olympijský festival

Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.

Reklama
Reklama
Reklama