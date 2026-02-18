Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze. Fico viní Zelenského

Slovenská vláda ve středu kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze, opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica zároveň souhlasil s tím, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft do 250 tosíc tun ropy. Krok má společnosti pomoci zvládnout období, než si zajistí suroviny jinou trasou.
Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Fico před novináři obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy, byť podle slovenského premiéra poškozený ropovod Družba na ukrajinském území byl již opraven. Ukrajině také pohrozil tím, že přijde o podporu Slovenska při svých ambicích o vstup do Evropské unie.
Podle vládního materiálu uvedené množství ropy pokryje provoz Slovnaftu v minimálním režimu po dobu nejméně jednoho měsíce a při zachování zásobování slovenského trhu. Poskytnutí ropy ze státních zásob má rafinerii pomoci překlenout období, než Slovnaft zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten vede na Slovensko z chorvatského přístavu Omišalj.
Slovnaft uvedl, že už objednal tankery s ropou. Na plnou výrobní kapacitu by se společnost, která patří do maďarské skupiny MOL, mohla vrátit na začátku dubna. Stát ji ropu zapůjčí na období do konce letošního září.
Schillerová slíbila návrat školkovného, studentské slevy a řekla, kdy se vrátí EET
Vláda chce znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci k představení návrhu zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET). Daňové slevy sociálního charakteru podle ní pravděpodobně budou zařazeny do takzvaného prorodinného balíčku, nebudou součástí zákona o EET.
Soud potvrdil 24 let za pokus o vraždu muži, který polil ženu benzinem a zapálil
Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si dvaatřicetiletý David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání muže, který úmyslné zapálení popíral, zamítl.
Velký sníh a vítr v Krkonoších. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň nebezpečí
V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor od středy platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na české straně nadále platí první stupeň, vyplynulo ze středečních informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.
Je tu už staletí, a vědci ho pořád nechápou. Diskutovaný sport je tak trochu magií
Curling je globálně spíše menším sportem a plně profesionálně se hraje jen v pár zemích. Přesto – i na probíhající zimní olympiádě – přitahuje spoustu pozornosti a kontroverzí. Pojí se s ním i jedna záhada.
Poslední dny, největší emoce a pivo. Proč ještě vyrazit do Budějovic na Olympijský festival
Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.