Epsteinův skandál může smést světového lídra. Neměli přitom nic společného

Zatímco pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa se i po zveřejnění nových dokumentů z takzvaných Epsteinových spisů zdá být neotřesitelná, křeslo britského premiéra Keira Starmera kvůli nim visí na vlásku. A to navzdory skutečnosti, že Starmer nikdy neměl s odsouzeným sexuálním násilníkem žádné osobní vazby.
Během bouřlivých středečních interpelací byl Keir Starmer nucen přiznat, že věděl o přátelství bývalého ministra Petera Mandelsona s Jeffreym Epsteinem, a přesto ho jmenoval britským velvyslancem ve Washingtonu.
Starmer Mandelsona z velvyslaneckého postu odvolal už loni poté, co dříve zveřejněné Epsteinovy spisy ukázaly, že Mandelson Epsteina podporoval i po jeho odsouzení za sexuální trestné činy na Floridě v roce 2008.
Skandál však znovu naplno propukl tento týden, když nově zveřejněné dokumenty naznačily, že Mandelson mohl Epsteinovi během vrcholící finanční krize v roce 2008 předávat citlivé informace, které mohly ovlivnit finanční trhy.
Stanice CNN poznamenává, že taková data by byla pro Epsteina a jeho okruh z Wall Street naprosto neocenitelná. Mandelson nyní čelí vyšetřování a rezignoval jak na členství ve Sněmovně lordů – horní komoře britského parlamentu – tak na členství v Labouristické straně.
„Mandelson zradil naši zemi, náš parlament i mou stranu,“ prohlásil Starmer v parlamentu.
Bývalý ministr se již dříve za svůj vztah s Epsteinem omluvil. Tento týden dodal, že Labouristickou stranu opustil, aby ji ušetřil „dalšího trapasu“.
Lídr na pokraji pádu
Politické otřesy ve Spojeném království však nejsou poháněny pouze nově zveřejněnými dokumenty, ale i hlubším a dlouhodobým napětím uvnitř britské politické scény.
Starmer čelí sílícímu tlaku už téměř dva roky a současná aféra podle CNN jen upevnila obraz premiéra jako lídra na pokraji pádu. Kauza zároveň posílila spekulace o možné výzvě jeho vedení uvnitř Labouristické strany.
Deník Telegraph uvádí, že podle sázkových kanceláří je Starmer favoritem na to, že ještě letos opustí Downing Street. Zároveň ho popisuje jako historicky nejméně populárního premiéra země - veřejností odepisovaného jako neschopného a vlastními poslanci považovaného za politickou mrtvolu.
Britský list navíc dodává, že část labouristických poslanců již v zákulisí vyzývá místopředsedkyni strany Angelu Raynerovou a ministra zdravotnictví Wese Streetinga, aby kvůli skandálu zahájili pokus o sesazení Sira Keira Starmera z čela strany.
Labouristická poslankyně Paula Barkerová dříve uvedla, že se za Starmerovo jednání „stydí“, a zařadila se mezi ty, kteří naznačili ochotu postavit se premiérovi i při případném hlasování proti vládě.
Epsteinův skandál zároveň znovu otevřel debatu o dlouhé a kontroverzní politické kariéře Petera Mandelsona.
Ten byl v 90. letech jedním z klíčových architektů proměny Labouristické strany po boku Tonyho Blaira a Gordona Browna a pomohl jí přiblížit se politickému středu a stát se znovu konkurenceschopnou vůči Konzervativní straně. Jeho politické schopnosti však opakovaně zastínily kontroverze, často spojené s jeho vazbami na bohaté a vlivné známé.
Epstein však neotřásá pouze britskou vládou. Veřejné pobouření nad jakýmikoli vazbami na zesnulého sexuálního násilníka je ve Spojeném království natolik silné, že král Karel III. zbavil vlastního bratra, prince Andrewa - Epsteinova přítele - královských titulů a donutil ho opustit rezidenci v areálu hradu Windsor.
