Epsteinovy VIP fotky. Nahlédněte do archivu, který neměl nikdy vyjít na světlo

Princ Andrew klečící nad ženou, Bill Clinton ve společnosti mladých dívek i dosud neviděné snímky Donalda Trumpa. Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další soubor dokumentů týkajících se zesnulého Jeffreyho Epsteina. Obsahuje i více než 180 000 fotografií, včetně pornografie a snímků získaných z Epsteinových zařízení. Které známé osobnosti se tam objevují?
Ostrý projev se jí vrátil. Billie Eilish vyzývají k vrácení sídla indiánskému kmeni
Americká popová hvězda Billie Eilish se po svém kontroverzním projevu na cenách Grammy, který se dotknul zásahů úřadů proti nelegálním imigrantům, dostala pod tlak veřejnosti. Někteří lidé na sociálních sítích ji obviňují z pokrytectví. Zpěvačku vyzvali, aby své sídlo v Los Angeles vrátila původnímu indiánskému kmeni.
ŽIVĚNebudu tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra, řekl Babiš
Mluvčí prezidenta Vít Kolář ve středu po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává od předsedy vlády nový návrh. Filipa Turka (Motoristé) totiž prezident nikdy nejmenuje, uvedl předseda vlády. Babiš ale na Motoristy neplánuje tlačit, aby navrhli jiného kandidáta na ministra životního prostředí.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Nádherný, rozplývá se Pastrňák. S Charvátovou budou na ZOH českými vlajkonoši
Českými vlajkonoši na pátečním slavnostním zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě Český olympijský výbor.
Šéf polské diplomacie tvrdí, že zná jedinou cestu, jak zastavit Putina. Zmínil i USA
Polsko už není jen chudým „tankovým bojištěm“ mezi Východem a Západem, ale spíše „jižní Skandinávií“. Ve svém projevu na Oslo Security Conference to prohlásil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Představil i podle něj jedinou cestu, jak zastavit Vladimira Putina. Promluvil také o vztahu k Donaldu Trumpovi a o Nobelově ceně míru.