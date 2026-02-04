Přeskočit na obsah
Benative
4. 2. Jarmila
Zahraničí

Epsteinovy VIP fotky. Nahlédněte do archivu, který neměl nikdy vyjít na světlo

House Oversight Committee meets to vote on whether to hold the Clintons in contempt of Congress, at the Capitol in Washington
Bývalý americký prezident Bill Clinton připustil, že Jeffreyho Epsteina znal. Opakovaně však tvrdí, že o jeho trestné činnosti nevěděl a kontakt s ním ukončil už před více než dvaceti lety. |
Foto: U.S. Justice Department
Martin Sluka,Jan Bezucha

Princ Andrew klečící nad ženou, Bill Clinton ve společnosti mladých dívek i dosud neviděné snímky Donalda Trumpa. Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další soubor dokumentů týkajících se zesnulého Jeffreyho Epsteina. Obsahuje i více než 180 000 fotografií, včetně pornografie a snímků získaných z Epsteinových zařízení. Které známé osobnosti se tam objevují?

Prohlédnout 18 fotografií
ŽIVĚNebudu tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra, řekl Babiš

Mluvčí prezidenta Vít Kolář ve středu po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává od předsedy vlády nový návrh. Filipa Turka (Motoristé) totiž prezident nikdy nejmenuje, uvedl předseda vlády. Babiš ale na Motoristy neplánuje tlačit, aby navrhli jiného kandidáta na ministra životního prostředí.

Druhé kolo trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Foto ze 4. února 2026.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek

V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
Šéf polské diplomacie tvrdí, že zná jedinou cestu, jak zastavit Putina. Zmínil i USA

Polsko už není jen chudým „tankovým bojištěm“ mezi Východem a Západem, ale spíše „jižní Skandinávií“. Ve svém projevu na Oslo Security Conference to prohlásil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Představil i podle něj jedinou cestu, jak zastavit Vladimira Putina. Promluvil také o vztahu k Donaldu Trumpovi a o Nobelově ceně míru. 

