Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dotlačíme Trumpa k zárukám. Západní lídři míří do Davosu za jasným cílem

ČTK

Lídři Británie, Francie, Německa, Itálie a Kanady chtějí příští týden během Světového ekonomického fóra v Davosu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se osobně zasadil o bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ ukončení bojů s Ruskem. Napsal to v úterý list Financial Times s odvoláním na tři činitele seznámené s plánem.

Americký prezident Donald Trump se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem
Americký prezident Donald Trump se svým francouzským protějškem Emmanuelem MacronemFoto: X00157
Reklama

Bezpečnostní záruky pro zemi, která se už téměř čtyři roky se západní pomocí brání ruské agresi, jsou jedním ze zásadních sporných bodů vyjednávání o příměří a pozdějším mírovém uspořádání poměrů mezi bojujícími zeměmi. Ukrajina i její evropští spojenci usilují o co největší zapojení Washingtonu.

Britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podepsali minulý týden společné prohlášení o bezpečnostních zárukách, které počítá s nasazením jednotek některých evropských zemí dohlížejících na dodržování míru. Moskva, s níž jsou v pravidelném kontaktu američtí vyjednavači, však jakoukoli přítomnost zahraničních vojáků na Ukrajině dosud jednoznačně odmítala.

Související

Starmer, Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová a kanadský premiér Mark Carney se chtějí příští středu v Davosu sejít s Trumpem, jenž už má v plánu schůzku se Zelenským, napsal dnes britský list. Podle jeho zdrojů usilují šéfové států o co nejpevnější Trumpovo angažmá v otázce ukrajinských záruk a mají obavu, aby nenavázal na řadu svých loňských výroků vyznívajících výrazně prorusky.

Političtí vůdci budou podle FT usilovat, aby Trump stvrdil výsledky jednání z minulého týdne, na nichž se spojenci Kyjeva dohodli, jak v případě dojednání míru zabránit opakování ruského útoku. Zelenskyj po jednáních v Paříži minulý čtvrtek prohlásil, že je prakticky hotova bilaterální dohoda o bezpečnostních zárukách s USA, kterou je třeba pouze potvrdit s Trumpem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na vozík poslala Pavla Mráze před téměř třiceti lety nehoda na kole.
Na vozík poslala Pavla Mráze před téměř třiceti lety nehoda na kole.
Na vozík poslala Pavla Mráze před téměř třiceti lety nehoda na kole.

Pomáhá plnit cestovatelské sny vozíčkářům. Teď ale Pavel Mráz potřebuje sám podpořit

Vozíčkář Pavel Mráz našel svobodu v cestování bezbariérovým obytným vozem. A protože sdílená radost je dvojnásobná radost, půjčuje ho dalším lidem s podobným handicapem. Na vozík usměvavého muže z Vysokého Mýta posadila před třiceti lety nehoda na kole. Tak trochu i díky ní ale našel svou ženu, fyzioterapeutku Janu, založili rodinu a vychovávají dvě dcery.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama