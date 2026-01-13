Dotlačíme Trumpa k zárukám. Západní lídři míří do Davosu za jasným cílem

Lídři Británie, Francie, Německa, Itálie a Kanady chtějí příští týden během Světového ekonomického fóra v Davosu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se osobně zasadil o bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ ukončení bojů s Ruskem. Napsal to v úterý list Financial Times s odvoláním na tři činitele seznámené s plánem.
Bezpečnostní záruky pro zemi, která se už téměř čtyři roky se západní pomocí brání ruské agresi, jsou jedním ze zásadních sporných bodů vyjednávání o příměří a pozdějším mírovém uspořádání poměrů mezi bojujícími zeměmi. Ukrajina i její evropští spojenci usilují o co největší zapojení Washingtonu.
Britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podepsali minulý týden společné prohlášení o bezpečnostních zárukách, které počítá s nasazením jednotek některých evropských zemí dohlížejících na dodržování míru. Moskva, s níž jsou v pravidelném kontaktu američtí vyjednavači, však jakoukoli přítomnost zahraničních vojáků na Ukrajině dosud jednoznačně odmítala.
Starmer, Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová a kanadský premiér Mark Carney se chtějí příští středu v Davosu sejít s Trumpem, jenž už má v plánu schůzku se Zelenským, napsal dnes britský list. Podle jeho zdrojů usilují šéfové států o co nejpevnější Trumpovo angažmá v otázce ukrajinských záruk a mají obavu, aby nenavázal na řadu svých loňských výroků vyznívajících výrazně prorusky.
Političtí vůdci budou podle FT usilovat, aby Trump stvrdil výsledky jednání z minulého týdne, na nichž se spojenci Kyjeva dohodli, jak v případě dojednání míru zabránit opakování ruského útoku. Zelenskyj po jednáních v Paříži minulý čtvrtek prohlásil, že je prakticky hotova bilaterální dohoda o bezpečnostních zárukách s USA, kterou je třeba pouze potvrdit s Trumpem.
