Prý spáchala sebevraždu. Podezřelá smrt súdánské dívky způsobila bouři

Tisíce lidí podepsaly petici, která vyzývá súdánskou vládu, aby prošetřila případ muže, kterého policie bez obvinění propustila poté, co zemřela jeho 13letá dcera. Samáh Hádíovou někdo třikrát střelil a přejel autem. Úřady jejího otce krátce vyslýchaly a pak bez provedení pitvy prohlásily, že dívka spáchala sebevraždu. Sousedé ale z vraždy obvinili právě jeho.

Samáh údajně zemřela minulý pátek v Omdurmánu, druhém největším městě afrického Súdánu, po hádce s otcem o tom, na kterou školu chce chodit. Její smrt vyvolala obrovskou reakci. Sociální sítě zaplavily příběhy žen z celé země, které popisují svoje zkušenosti s domácím násilím, píše deník The Guardian.

"Tento čin je nejjasnější a nejohavnější zločin proti ženám a dětem. Abychom ochránili práva Samáh, chceme, aby znovu otevřeli její případ a ohledali její tělo a zatkli každého, kdo do toho byl zapletený," říká spisovatelka a básnířka Kaltúm Fadlalláová, jedna z žen, které tento týden předaly petici s více než 2000 podpisy úřadu prokurátora.

Podle Fadlalláové byla ve stejném městě ve čtvrtek svým manželem k smrti ubodána 19letá dívka. Rodina pak její tělo pohřbila dříve, než situaci začala policie vůbec řešit.

Na internetu se objevily další příběhy žen, které jejich příbuzní zbili za to, že navštívily přátele, že nosily oblečení, které jim přišlo nevhodné, nebo že se v roce 2019 účastnily masových protestů proti bývalému prezidentovi Umaru Bašírovi. Přitom právě ženy hrály klíčovou úlohu při demonstracích, po nichž dlouholetý prezident Súdánu odstoupil.

Před dvěma lety tamní vláda zrušila zákon, podle kterého měly být ženy zbičovány za nošení kalhot. Stále se ale objevují zprávy, že některé soudy v této praktice dál pokračují. Domácí násilí pak zákon nijak netrestá.

Situace žen v této severovýchodní africké zemi je obecně velmi špatná. Podle žebříčku Gender Development Index, kterým Organizace spojených národů porovnává postavení žen a mužů ve společnosti, je Súdán na 170. ze 189. Více než 30 procent dívek vstupuje do manželství dříve, než jim je 18 let, a v zemi se dál velmi často praktikuje i ženská obřízka.

Rodinné spory

Podle výzkumu organizace Arab Barometer k domácímu násilí dochází téměř ve čtvrtině súdánských domácností. V 57 procentech nahlášených případů jsou oběťmi i ženy. Pandemie covidu, stejně jako ve zbytku světa, i v Súdánu problém domácího násilí ještě zhoršila.

Lidé na sociálních sítích sdíleli například příběh školačky ze severního Dárfúru Sachidy Umerové, kterou údajně zabili její otec a bratr za to, že se na jejich rajčatové farmě bavila s mužem. Za zločin nebyl nikdo zatčen a dívka byla pohřbena, aniž by její tělo policie ohledala, popsal Al-Núr Mohamadián, aktivista z města Kabkabiya, kde dívka žila. Její strýcové se pak snažili případ řešit u soudu. Ten je ale přesvědčil, že se jedná o rodinný spor, který by si měli vyřešit doma.

Podle lidskoprávního advokáta Ahmeda Sibaíra je to pro tamní soudní systém obvyklé. "I kdyby byl otec usvědčen z vraždy dítěte, hrozilo by mu jen pár let ve vězení - a pak by byl propuštěn," cituje ho list The Guardian.

Súdán nyní od svržení prezidenta Umara Bašíra, který zemi vládl od roku 1989, řídí dočasná vláda složená z představitelů armády a civilistů. Země se navíc už deset let od konce konfliktu, po kterém se od země odtrhl na ropu bohatý jih země, potýká s finanční krizí a velkou chudobou.

