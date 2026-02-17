Přeskočit na obsah
Zahraničí

Dcera vs. její teta. Vyústí dívčí válka v Kimově říši v krvavý boj o moc?

Sokyně o nástupnický jaderný trůn, vlevo Kimova dcera Kim Ču-e v pravo jeji teta a Kimova sestra Kim Jo-čong.
Kim Čong-un si v listopadu 2022 pro veřejnou premiéru své dcery Kim Ču-e stylově vybral odpálení mezikontinentální balistické střely (ICBM).
Od té doby státní média stále častěji zobrazují Kim Ču-e po boku jejího otce Kima, na foto společně s matkou Ri Sol-ču, která po jejím nástupu zmizela z veřejného života.
Od listopadu 2022 bral Kim svoji dceru na další místa související s jaderným programem a seznamoval ji s úředníky zapojenými do severokorejských zbrojních programů. Jaderný arzenál označil za významný odkaz vlády své rodiny.
Nyní je Kim Ču-e oslavována jako „velká postava“, což je podle expertů znamení, že je pravděpodobně připravována na to, aby převzala otěže izolovaného režimu vyzbrojeného jadernými zbraněmi.
Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka,Jan Bezucha

Rozhodnutí Kim Čong-una ohledně budoucího nástupnictví může v severokorejské dynastii Kimů odstartovat nelítostný a potenciálně násilný boj o moc. Podle jihokorejské rozvědky vůdce sází na svou třináctiletou dceru Kim Ču-e. Hrozbou pro ni však může být její ambiciózní a vlivná teta Kim Jo-čong.

Jihokorejská rozvědka (NIS) minulý týden informovala parlament v Soulu, že severokorejský diktátor Kim Čong-un si jako svou nástupkyni vybral třináctiletou dceru Kim Ču-e.

Podle jihokorejských špionů se Ču-e již připravuje na budoucí roli hlavy vládnoucí dynastie Kimů a po boku svého otce stále častěji vystupuje na veřejnosti.

Související

Bývalý jihokorejský velvyslanec ve Velké Británii a někdejší zástupce šéfa soulské rozvědky Rah Čong-il však varuje, že Kimova smrt by mohla v zemi vyvolat nebezpečný mocenský souboj s diktátorovou mladší sestrou Kim Jo-čong.

Osmatřicetiletá Jo-čong má v Severní Koreji významnou politickou i vojenskou podporu uvnitř Korejské strany práce a je všeobecně považována za druhou nejmocnější osobu v zemi.

„Záleží na načasování, ale myslím si, že pokud by Kim Jo-čong uvěřila, že má šanci stát se nejvyšší vůdkyní, využila by ji,“ uvedl Rah Čong-il pro deník The Telegraph. „Nemá žádný důvod brzdit realizaci vlastního politického projektu,“ dodal s tím, že mocenský boj je podle něj pravděpodobný.

Před možnými turbulencemi v případě Kimova náhlého úmrtí varovala také prosincová zpráva amerického think-tanku Stimson Center. Podle ní mají v krátkodobém horizontu v případě Kimovy smrti nebo vážné nemoci větší šanci uspět politicky etablovanější kandidáti, jako je právě jeho mladší sestra Kim Jo-čong.

Kimova sestra v Jižní Koreji
Kim Čong-un a jeho sestra Kim Jo-čong.Foto: X80002

Kimova dcera Kim Ču-e je podle zprávy stále příliš mladá a bez potřebného postavení, aby mohla být realisticky zvažována jako nástupkyně v příštích pěti až patnácti letech.

Krvavé předání moci v rodině Kimů

Zkušenosti z minulosti ukazují, že podobné nejasnosti ohledně nástupnictví uvnitř vládnoucí severokorejské rodiny mohou vyústit až v krveprolití. Sám Kim Čong-un nechal v roce 2013 - pouhé dva roky po svém nástupu k moci - popravit svého strýce a mentora Čang Song-tcheka kvůli obviněním z „protistranických, kontrarevolučních a frakčních činů“.

V roce 2017 byl pak Kimův starší nevlastní bratr Kim Čong-nam, který byl kdysi zmiňován jako možný budoucí vůdce, zavražděn na letišti v malajském Kuala Lumpur, kde mu dvě ženy potřely obličej nervovým jedem VX.

Proč Kim Čong-un cítí potřebu jmenovat svého nástupce už ve svých 42 letech, není zcela jasné. Spekuluje se však o jeho zdravotních potížích. Kim je údajně silným kuřákem a nadměrným konzumentem alkoholu, trpí cukrovkou a vysokým krevním tlakem. V roce 2024 se jeho váha odhadovala na 140 kilogramů.

North Korea Kim
Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e při inspekci hotelu v Samdžijonu v provincii Rjanggang.Foto: KCNA

K závěru, že dcera Ču-e je Kimovou vyvolenou nástupkyní, dospěli zpravodajci z NIS na základě „celé řady okolností“. Poukazují například na to, že se dívka stále častěji objevuje po boku svého otce na vysoce sledovaných oficiálních akcích a na společných fotografiích je symbolicky na stejné úrovni jako její otec.

Podle jihokorejské rozvědky bude důležitým signálem také to, zda se Ču-e zúčastní únorového sjezdu vládnoucí strany. Na největší politické události v KLDR, která se koná jednou za pět let, by měl vůdce země představit priority režimu pro nadcházející období. Účast dcery na akci by tak mohla více napovědět, jak vážně Kim Čong-un otázku nástupnictví skutečně bere.

