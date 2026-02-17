Dcera vs. její teta. Vyústí dívčí válka v Kimově říši v krvavý boj o moc?

Rozhodnutí Kim Čong-una ohledně budoucího nástupnictví může v severokorejské dynastii Kimů odstartovat nelítostný a potenciálně násilný boj o moc. Podle jihokorejské rozvědky vůdce sází na svou třináctiletou dceru Kim Ču-e. Hrozbou pro ni však může být její ambiciózní a vlivná teta Kim Jo-čong.
Jihokorejská rozvědka (NIS) minulý týden informovala parlament v Soulu, že severokorejský diktátor Kim Čong-un si jako svou nástupkyni vybral třináctiletou dceru Kim Ču-e.
Podle jihokorejských špionů se Ču-e již připravuje na budoucí roli hlavy vládnoucí dynastie Kimů a po boku svého otce stále častěji vystupuje na veřejnosti.
Bývalý jihokorejský velvyslanec ve Velké Británii a někdejší zástupce šéfa soulské rozvědky Rah Čong-il však varuje, že Kimova smrt by mohla v zemi vyvolat nebezpečný mocenský souboj s diktátorovou mladší sestrou Kim Jo-čong.
Osmatřicetiletá Jo-čong má v Severní Koreji významnou politickou i vojenskou podporu uvnitř Korejské strany práce a je všeobecně považována za druhou nejmocnější osobu v zemi.
„Záleží na načasování, ale myslím si, že pokud by Kim Jo-čong uvěřila, že má šanci stát se nejvyšší vůdkyní, využila by ji,“ uvedl Rah Čong-il pro deník The Telegraph. „Nemá žádný důvod brzdit realizaci vlastního politického projektu,“ dodal s tím, že mocenský boj je podle něj pravděpodobný.
Před možnými turbulencemi v případě Kimova náhlého úmrtí varovala také prosincová zpráva amerického think-tanku Stimson Center. Podle ní mají v krátkodobém horizontu v případě Kimovy smrti nebo vážné nemoci větší šanci uspět politicky etablovanější kandidáti, jako je právě jeho mladší sestra Kim Jo-čong.
Kimova dcera Kim Ču-e je podle zprávy stále příliš mladá a bez potřebného postavení, aby mohla být realisticky zvažována jako nástupkyně v příštích pěti až patnácti letech.
Krvavé předání moci v rodině Kimů
Zkušenosti z minulosti ukazují, že podobné nejasnosti ohledně nástupnictví uvnitř vládnoucí severokorejské rodiny mohou vyústit až v krveprolití. Sám Kim Čong-un nechal v roce 2013 - pouhé dva roky po svém nástupu k moci - popravit svého strýce a mentora Čang Song-tcheka kvůli obviněním z „protistranických, kontrarevolučních a frakčních činů“.
V roce 2017 byl pak Kimův starší nevlastní bratr Kim Čong-nam, který byl kdysi zmiňován jako možný budoucí vůdce, zavražděn na letišti v malajském Kuala Lumpur, kde mu dvě ženy potřely obličej nervovým jedem VX.
Proč Kim Čong-un cítí potřebu jmenovat svého nástupce už ve svých 42 letech, není zcela jasné. Spekuluje se však o jeho zdravotních potížích. Kim je údajně silným kuřákem a nadměrným konzumentem alkoholu, trpí cukrovkou a vysokým krevním tlakem. V roce 2024 se jeho váha odhadovala na 140 kilogramů.
K závěru, že dcera Ču-e je Kimovou vyvolenou nástupkyní, dospěli zpravodajci z NIS na základě „celé řady okolností“. Poukazují například na to, že se dívka stále častěji objevuje po boku svého otce na vysoce sledovaných oficiálních akcích a na společných fotografiích je symbolicky na stejné úrovni jako její otec.
Podle jihokorejské rozvědky bude důležitým signálem také to, zda se Ču-e zúčastní únorového sjezdu vládnoucí strany. Na největší politické události v KLDR, která se koná jednou za pět let, by měl vůdce země představit priority režimu pro nadcházející období. Účast dcery na akci by tak mohla více napovědět, jak vážně Kim Čong-un otázku nástupnictví skutečně bere.
