Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dcera Kim Čong-una bude brzy jmenována jeho následnicí, hlásí korejská rozvědka

ČTK

Dospívající dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una bude brzy jmenována jeho následnicí a čtvrtou generací pokračující severokorejské vládnoucí dynastie. Předpokládá to jihokorejská rozvědka, která tuto informaci ve čtvrtek sdělila jihokorejským poslancům, píše agentura AP.

Dcera diktátora Kim Čong-una, přibližně 13letá Kim Ču-e (na snímku z loňského prosince v nově otevřeném severokorejském hotelu) se poprvé objevila na veřejnosti společně se svým otcem v listopadu 2022. Od té doby ho doprovází na čím dál větším počtu oficiálních akcí.
Dcera diktátora Kim Čong-una, přibližně 13letá Kim Ču-e (na snímku z loňského prosince v nově otevřeném severokorejském hotelu) se poprvé objevila na veřejnosti společně se svým otcem v listopadu 2022. Od té doby ho doprovází na čím dál větším počtu oficiálních akcí.Foto: REUTERS
Reklama

Hodnocení Národní zpravodajské služby (NIS) přichází v době, kdy se v KLDR chystá největší politický sjezd, na němž by měl Kim Čong-un nastínit hlavní politické cíle na příštích pět let a podniknout kroky k posílení své autoritářské vlády. Sjezd se bude konat koncem měsíce.

Související

NIS poslancům za zavřenými dveřmi sdělila, že bedlivě sleduje, jestli se Kimova dcera, která se patrně jmenuje Kim Ču-e a je jí asi 13 let, objeví po otcově boku před tisícovkami delegátů na nadcházejícím sjezdu vládnoucí Korejské strany práce.

Kim Ču-e se poprvé objevila na veřejnosti společně se svým otcem při testu rakety dlouhého doletu v listopadu 2022. Od té doby ho doprovází na čím dál větším počtu akcí včetně testů zbraní, vojenských přehlídek či otevírání továren. V září loňského roku s ním jela do Pekingu na summit Kim Čong-una s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Související

Spekulace o její politické budoucnosti zesílily minulý měsíc, když se připojila ke svým rodičům při novoroční návštěvě paláce Kumsusan v Pchjongjangu, posvátného rodinného mauzolea, kde jsou vystavena balzamovaná těla jejího zesnulého dědečka Kim Čong-ila a pradědečka Kim Ir-sena. Někteří odborníci tuto návštěvu vnímali jako dosud nejvýznamnější znamení, že je připravena stát se nástupkyní svého 42letého otce, o jehož upadajícím zdraví se spekuluje čím dál více.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Benjamin Netanjahu a Donald Trump.
Benjamin Netanjahu a Donald Trump.
Benjamin Netanjahu a Donald Trump.

ŽIVĚTrump po jednání s Netanjahuem řekl, že podporuje další jednání s Teheránem

Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě. Zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po dnešní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Hovořili také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.

Reklama
Vládě maďarského premiéra Viktora Orbána (na snímku) vytýká Brusel mimo jiné omezování nezávislosti justice.
Vládě maďarského premiéra Viktora Orbána (na snímku) vytýká Brusel mimo jiné omezování nezávislosti justice.
Vládě maďarského premiéra Viktora Orbána (na snímku) vytýká Brusel mimo jiné omezování nezávislosti justice.

Eurofondy pro Maďarsko je třeba opět zarazit, apeluje advokátka soudu EU

Soudní dvůr Evropské unie by měl zrušit rozhodnutí Evropské komise, která uvolnila Maďarsku část peněz ze zablokovaných fondů. Doporučila to ve čtvrtek generální advokátka soudu, podle jejíhož názoru nesmí komise vyplácet ani část peněz, dokud Budapešť nesplní její požadavky. Názor advokátů není pro soud závazný, obvykle k němu však přihlížejí.

Reklama
Reklama
Reklama