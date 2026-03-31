Zahraničí

Zelenskyj zveřejnil příjmy: jeho rodina loni vydělala 7,7 milionu korun

ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina v loňském roce vydělali více než 15,8 milionů hřiven (přibližně 7,7 milionů Kč), uvedl v úterý server RBK-Ukrajina s odvoláním na majetkové přiznání hlavy státu. Prezidentský plat podle dokumentu činil 336 tisíc hřiven, čili 28 tisíc měsíčně (asi 13.660 Kč).

Předloni Zelenskyj a jeho rodina vydělali 15,286 milionu hřiven, což podle tehdejšího kurzu představovalo asi 8,5 milionu Kč.Foto: CTK
Celkový výdělek zahrnoval příjem z vyplacených státních dluhopisů ve výši téměř 8,4 milionu hřiven. Kromě výplaty spočívaly příjmy prezidentovy rodiny v úrocích z úspor na bankovních kontech a z příjmu z pronájmu vlastních nemovitostí, dodal portál.

Předloni Zelenskyj a jeho rodina vydělali 15,286 milionu hřiven, což podle tehdejšího kurzu představovalo asi 8,5 milionu Kč, včetně příjmu ze splacených státních dluhopisů ve výši 8,6 milionu hřiven. Uvedla to prezidentská kancelář s odvoláním na majetkové přiznání hlavy státu.

Zelenskyj v září 2023 vetoval zákon, který by po dobu jednoho roku utajoval majetková přiznání veřejných činitelů. „Vetoval jsem zákon přijatý Nejvyšší radou , který předpokládal omezení elektronického majetkového přiznání. Důvod je jasný. Majetková přiznání by měla být otevřená. A to okamžitě. Ne až za rok. Registr musí být otevřen hned teď,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

Protikorupční aktivisté či opoziční zákonodárci tvrdili, že zákon by mařil hlavní účel majetkových přiznání, kterým je vyvození odpovědnosti veřejných činitelů. Veřejnou petici, která vyzývala Zelenského k vetování zákona a otevření rejstříku majetkových přiznání veřejnosti, během několika dní podepsaly desítky tisíc lidí.

A Mezinárodní měnový fond (MMF) označil návrat povinných majetkových přiznání - pozastavených po vpádu ruských vojsk v únoru 2022 - za jedno z kritérií pro vyplacení části balíčku finanční pomoci válkou zmítané zemi. Boj proti úplatkářství rovněž patří k podmínkám pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl.
"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl. Snimek je ilustrační.
"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl. Snimek je ilustrační.

