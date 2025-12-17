Dánská vláda chce zakázat burky a nikáby ve školách a univerzitách

Dánská vláda navrhne zákaz nošení ženských muslimských oděvů burky a nikábu ve školách a univerzitách. Chce tak rozšířit již platný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti, který vychází ze zákona platného od roku 2018.
Podle agentury AFP to uvedl ministr pro imigraci a integraci Rasmus Stoklund.
„Burky, nikáby a další oděvy, které zahalují tvář, nemají v dánských učebnách žádné místo,“ uvedl Stoklund. Burka je oděv, který zahaluje celé ženy od hlavy k patě a má síťovinu přes oči. Nikáb je závoj zakrývající celý obličej kromě očí. Přestože jsou burka i nikáb součástí konzervativní muslimské kultury, nosí je pouze výrazná menšina muslimských žen.
„Tímto zákonem vysíláme jasný signál k dívkám a ženám převážně z imigrantských komunit, že podporujeme jejich boj proti kultuře cti a zastaralých pravidel,“ uvedl Stoklund. Dánský parlament bude návrh zákona projednávat v únoru 2026.
Stoupenci zákazu tvrdí, že muslimským ženám umožňuje lépe se integrovat do dánské společnosti. Některé lidskoprávní skupiny a náboženské sdružení zákaz nicméně kritizují a označují jej za diskriminační, neboť podle nich porušuje jak svobodu vyznání, tak právo ženy na svobodné rozhodnutí.
V Dánsku žije podle údajů oficiálního webu asi 270 tisíc muslimů. V listopadu letošního roku žilo v zemi podle tamního statistického úřadu 6 024 684 lidí.
Ústavní soud zastavil Ficův zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery
Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Oznámil to ústavní soud. Jeho rozhodnutí uvítala opozice, která soudu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona.
Izrael zasáhl Pásmo Gazy i přes podepsané příměří, zranil nejméně deset lidí
Izraelské jednotky ve středu minometem zasáhly obytnou palestinskou oblast v Pásmu Gazy, a to navzdory křehkému příměří, uvedla agentura AP. Podle zdravotníků bylo zraněno nejméně deset lidí. Armáda sdělila, že případ vyšetřuje a tvrdí, že se minomet odchýlil od původního cíle. Palba se odehrála v oblasti překračující takzvanou žlutou linii vymezenou mírovou dohodou.
ŽIVĚRusko chystá další rok válčení, řekl Zelenskyj a vyzval EU k podpoře Ukrajiny
Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.
Vyjednává s Ruskem, Trump ho nečekaně shodil. "Nevěděl o něm zhola nic,“ řekl o Witkoffovi
„Je to skvělý chlap, ale o Rusku nevěděl zhola nic,“ prohlásil americký prezident Donald Trump na setkání diplomatů v Bílém domě u příležitosti židovského svátku chanuka. Nejmocnější muž světa mluvil o svém zvláštním vyslanci Stevu Witkoffovi, kterého pověřil vyjednáváním o míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Slovensko po letech příprav začalo stavět novou národní nemocnici
Slovensko po letech příprav a výběru lokality ve sředu v Bratislavě odstartovalo výstavbu nové velké národní nemocnice civilně-vojenského charakteru, v jejíž veřejné části bude na 1270 lůžek.