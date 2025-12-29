Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej

Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Do manévrů pojmenovaných jako Spravedlivá mise 2025 se zapojí armáda, námořnictvo, letectvo i raketové síly. V úterý pak u ostrova chystá Čína desetihodinové střelby ostrou municí.
Tchaj-pej čínské manévry kritizuje. „V reakci na ignorování mezinárodních norem čínskými úřady a využití vojenského zastrašování sousedních zemí, Tchaj-wan vyjadřuje své hluboké odsouzení,“ uvedla tchaj-wanská prezidentská kancelář.
Rozsáhlé manévry podle Reuters následují po několikatýdenním napětí mezi Čínou a Japonskem. Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. listopadu totiž řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.
Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády zdrcující porážku, pokud by zakročilo.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou.
Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.
Oktagon: Kincl změnil obličej soupeře k nepoznání, Dvořáka zastavil lekář
Přední český MMA zápasník David Dvořák na titul v česko-slovenské organizaci Oktagon nedosáhl. V pražské O2 areně v neděli prohrál s úřadujícím šampionem muší váhy Žalgasem Žumagulovem z Kazachstánu před limitem, lékař zastavil duel po třetím kole.
V Česku zpíváme Nesem vám noviny. Pusťte si, co na Vánoce poslouchají jinde v Evropě
V českých domácnostech na Štědrý den obvykle hrají. Rodiny poslouchají či dokonce zpívají Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal nebo Narodil se Kristus Pán. Grafika Aktuálně.cz ale ukazuje, jaké vánoční písně jsou populární v ostatních státech Evropy.
Chlap jako hora s velkým srdcem. Srničkova smrt šokovala nejen Česko, ale i v Anglii
Ta zpráva před deseti lety rozbouřila typicky poklidné období těsně před koncem roku: zemřel bývalý reprezentační gólman Pavel Srniček. Ve věku pouhých 47 let podlehl srdeční zástavě. Nikdo to nechápal: ani v Česku, ani v Anglii, kde se proslavil především díky angažmá v Newcastlu United.
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo 13 lidí, nejméně stovka dalších je zraněna
Nejméně 13 lidí zahynulo a dalších zhruba 100 utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
ŽIVĚMírová dohoda je historicky nejblíž, zbývají dva sporné body, oznámil Trump
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil podle agentury Reuters za báječná. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.