Benative
29. 12.
Zahraničí

Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej

ČTK

Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.

Foto: Reuters
Do manévrů pojmenovaných jako Spravedlivá mise 2025 se zapojí armáda, námořnictvo, letectvo i raketové síly. V úterý pak u ostrova chystá Čína desetihodinové střelby ostrou municí.

Tchaj-pej čínské manévry kritizuje. „V reakci na ignorování mezinárodních norem čínskými úřady a využití vojenského zastrašování sousedních zemí, Tchaj-wan vyjadřuje své hluboké odsouzení,“ uvedla tchaj-wanská prezidentská kancelář.

Rozsáhlé manévry podle Reuters následují po několikatýdenním napětí mezi Čínou a Japonskem. Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. listopadu totiž řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.

Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády zdrcující porážku, pokud by zakročilo.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou.

Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

U.S. President Trump meets Ukrainian President Zelenskiy in Florida

ŽIVĚMírová dohoda je historicky nejblíž, zbývají dva sporné body, oznámil Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil podle agentury Reuters za báječná. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.

