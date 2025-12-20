Přeskočit na obsah
Zahraničí

Český turista šplhal na tatranský štít bez vybavení. Museli pro něj záchranáři

ČTK

Slovenští záchranáři v pátek ve Vysokých Tatrách pomáhala turistovi z Česka, který se na túru vypravil bez řádného vybavení a uvázl na vrcholu hory Zadný ľadový štít. Informuje o tom horská záchranná služba.

Rysy, Tatry
Pohled na Rysy ve Vysokých TatráchFoto: Aktuálně.cz / Milan Bališin / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Šestadvacetiletý muž měl na botách řetízkové nesmeky, další vybavení potřebné pro pohyb v horském terénu mu chybělo. Z hory nebyl schopen bezpečně sejít, a zavolal proto pomoc.

Související

Záchranáři ho po příchodu na místo vyšetřili a postarali se o jeho tepelný komfort. Poskytli mu potřebné vybavení a i s pomocí lan ho odvedli až na Téryho chatu, kde byl ubytovaný. Její zaměstnanci pomáhali při záchranné akci. Záchranáři se na základnu do Starého Smokovce vrátili dnes nad ránem.

Slovenská horská služba vyzývá turisty, aby dodržovali návštěvní řád Tatranského národního parku a dbali jejích pokynů. Na svých internetových stránkách například upozorňuje, že od listopadu jsou turistické stezky ve vysokohorském prostředí uzavřené. Výjimka platí pro cesty k chatám kromě stezky k Chatě pod Rysy.

