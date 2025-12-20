Český turista šplhal na tatranský štít bez vybavení. Museli pro něj záchranáři

Slovenští záchranáři v pátek ve Vysokých Tatrách pomáhala turistovi z Česka, který se na túru vypravil bez řádného vybavení a uvázl na vrcholu hory Zadný ľadový štít. Informuje o tom horská záchranná služba.
Šestadvacetiletý muž měl na botách řetízkové nesmeky, další vybavení potřebné pro pohyb v horském terénu mu chybělo. Z hory nebyl schopen bezpečně sejít, a zavolal proto pomoc.
Záchranáři ho po příchodu na místo vyšetřili a postarali se o jeho tepelný komfort. Poskytli mu potřebné vybavení a i s pomocí lan ho odvedli až na Téryho chatu, kde byl ubytovaný. Její zaměstnanci pomáhali při záchranné akci. Záchranáři se na základnu do Starého Smokovce vrátili dnes nad ránem.
Slovenská horská služba vyzývá turisty, aby dodržovali návštěvní řád Tatranského národního parku a dbali jejích pokynů. Na svých internetových stránkách například upozorňuje, že od listopadu jsou turistické stezky ve vysokohorském prostředí uzavřené. Výjimka platí pro cesty k chatám kromě stezky k Chatě pod Rysy.
Federera přiváděl k šílenství, přesto neprorazil. Teď Francouz vylíčil drsný příběh
Bylo mu 18 a měl pocit, že mu svět leží u nohou. Zapojil se do jedné z největších tenisových rivalit historie, přesto jeho jméno znají jen největší fajnšmekři. Francouz Jonathan Eysseric nyní v 35 letech končí kariéru a bohatství i luxus si dopřává v úplně jiném odvětví.
Devatenáctiletá řidička Mercedesu srazila na zebře chodkyni. Ta zraněním podlehla
Dopravní nehoda, která se stala v pátek před 19:00 v Českých Budějovicích, má tragické následky. Jednašedesátiletá chodkyně, kterou srazilo auto, v noci na dnešek v nemocnici zemřela, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.
ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.
Show ukončila zlomená čelist. Youtuber plival krev, ale byl nadšený. Joshua ho ocenil
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.
Zapomeňte na trakaře. Z nebe už „pršelo" syrové maso, stříbrné mince i tisíce žížal
Když se řekne, že „padají trakaře“, obvykle stačí vytáhnout deštník a počkat, až se přežene silný liják. Jenže historie zná chvíle, kdy byste místo deštníku potřebovali spíše helmu nebo pánev. Podívejte se na bizarní jevy, při kterých z nebe padalo maso, mince nebo žížaly. Jde o legendy, nebo hříčku přírody?