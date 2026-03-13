13. 3. Růžena
Uznal chybu. Český řidič autobusu dostal za tragickou nehodu v Německu podmínku

ČTK

Českému řidiči autobusu v pátek německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.

Flixbus nehoda
Ilustrační foto. Foto: Reuters
Nehodu, která se stala v březnu 2024 na dálnici A9 nedaleko Lipska, označují německá média za jednu z nejhorších za poslední roky. V autobusu společnosti Flixbus bylo 54 lidí včetně českého řidiče a náhradního řidiče ze Slovenska. Vozidlo tehdy náhle sjelo do příkopu, kde se převrátilo na bok. Havárii nepřežily čtyři ženy – nejmladší bylo 19 a nejstarší 47 let.

U soudu v Lipsku se nyní 64letý muž zodpovídal ze zabití z nedbalosti ve čtyřech případech a z ublížení na zdraví z nedbalosti ve 46 případech. Podle obžaloby řidič ztratil kontrolu nad autobusem v rychlosti 100 kilometrů za hodinu. Podle státního zastupitelství nevěnoval řízení dostatečnou pozornost, a způsobil tím nehodu. Pod vlivem alkoholu, drog ani léků nebyl a dodržel i všechny předepsané přestávky. Odborníci nezjistili ani žádnou technickou závadu na autobusu.

Obhájce přečetl v pátek u soudu vyjádření českého řidiče, který zcela uznal líčení události uvedené obžalobou. Rovněž uvedl, že se v době nehody dopustil chyby a nepozornosti, když se po oslepení sluncem sehnul pro kšiltovou čepici. V tomto okamžiku ale v rychlosti sto kilometrů za hodinu ztratil nad vozidlem kontrolu a havaroval.

US Army v Afghánistánu

Odblokují Hormuz? Pentagon vysílá na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.

FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei visits Hezbollah's office in Tehran

ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia

ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu

Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.

