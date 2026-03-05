Německo navrhuje zvýšení důchodů o 4,24 procenta. Valorizace se dotkne i tisíců Čechů

Německá vláda navrhuje od července zvýšit důchody o 4,24 procenta, oznámilo ve čtvrtek tamní ministerstvo práce. Valorizace by tak zřejmě vysoko překonala očekávanou inflací. Opatření se dotkne i tisíců Čechů.
Valorizace důchodů je v Německu navázána na vývoj mezd. Ty se podle statistického úřadu za uplynulé referenční období zvýšily o 4,25 procenta.
"Propojením důchodů a mezd zaručujeme, že důchodci dostanou podíl na bohatství, které vytvoří zaměstnanci," uvedla spolková ministryně práce Bärbel Basová. Ta připomněla loňskou reformu, podle které by do roku 2031 měly důchody činit 48 procent průměrné mzdy.
Valorizaci ještě musí schválit vláda a parlament. V Německu se důchody běžně valorizují právě 1. července. Valorizace tak zřejmě překoná inflaci, která loni činila 2,2 procenta a letos by podle současných prognóz měla být podobná.
Valorizace se dotkne i několika tisíc lidí v Česku. Podle statistických údajů k 31. prosinci 2024 Německo vyplácelo českým občanům na 16 tisíc důchodů.
ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo
Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl ve čtvrtek prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Barzání. Zároveň podle Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu.
„Riskujete.“ Babiš má problém, Spojené státy vyslaly ostrý vzkaz
Zástupci české vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem schytali bolestivou ránu. Na konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost se proti jejich masivním škrtům v obranném rozpočtu postavil americký velvyslanec Nicholas Merrick. Z jeho slov je zřejmé, že Washington snižování českých výdajů na obranu sleduje a Donaldu Trumpovi se vůbec nelíbí.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
Kulka do tváře. Skutečný příběh policisty Serpica, který rozbil prohnilý systém
V roce 1973 ho Al Pacino v kultovním snímku vykreslil jako neústupného policistu, který se postavil zkorumpovaným kolegům. Jenže realita Franka Serpica byla mnohem mrazivější. Když ho v únoru 1971 zasáhla kulka, jeho parťáci mu nepomohli. Proč musel muž odejít z Ameriky a proč se i po 50 letech stále domáhá pravdy? Projděte si příběh policisty, který odmítl brát úplatky, a málem ho to stálo život.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.