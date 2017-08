Bývalý kancléř Schröder komplikuje život německým sociálním demokratům. Hodlá vzít miliony od Putina

před 4 minutami

Němečtí sociální demokraté (SPD) chtěli v předvolební kampani využít i tvář bývalého kancléře Gerharda Schrödera. To ale komplikuje jeho chystané angažmá ve vedení ruské ropné společnosti Rosněfť, která má velmi blízko k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. EU na Rosněfť uvalila sankce, a pokud by měl Schröder hájit její zájmy, mohl by se dostat do přímého konfliktu s německou zahraniční politikou.

