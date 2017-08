Ruská společnost Rosněfť jmenovala do správní rady bývalého německého kancléře Schrödera

před 30 minutami

Rusko jmenovalo bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera do správní rady společnosti Rosněfť, největšího producenta ropy v zemi. Zastávat bude funkci nezávislého ředitele, uvádí se ve vládním výnosu, na který se odvolává agentura Reuters. Schröder byl německým kancléřem v letech 1998 až 2005. V současnosti je předsedou výboru akcionářů Nord Stream AG, konsorcia vedeného ruskou společností Gazprom. Zřízeno bylo kvůli výstavbě stejnojmenného plynovodu, kterým proudí zemní plyn z Ruska přes Baltské moře do Evropy. V Rosněfti vlastní Rusko podíl 50 procent plus jedna akcie. Rosněfť patří mezi firmy, na které západní země uvalily sankce kvůli úloze Moskvy v ukrajinské krizi.

