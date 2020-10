Budoucnost předpovědí počasí: "Digitální dvojče" Země dokáže varovat i před povodněmi

Už za méně než deset let by mohli evropští vědci přesně určit, kdy a kde přijdou povodně a jak budou silné, jaké bude počasí na měsíc dopředu nebo o kolik se v budoucnu zvedne teplota planety. Pomůžou jim digitální kopie Země a výkonné počítače, které budou umět simulovat veškeré pochody planety.

"Digitální dvojče" Země bude přesným modelem planety, ve kterém budou zanesené detailní mapy. Počítač bude mít také přístup k přírodním údajům z minulosti i k těm v reálném čase. Projekt nese název Destination Earth (Destinace Země) nebo zkráceně DestinE.

"Díky programu Copernicus jsme vygenerovali velké množství dat, která nám pomáhají porozumět situaci na naší planetě," vysvětluje Mauro Facchini z evropské služby Copernicus, jež slouží k pozorování Země a jejího prostředí z vesmíru.

Tato data následně doplní i socioekonomické údaje a vše zpracují výkonné superpočítače schopné provést až miliardu miliard operací za vteřinu.

Díky tomu model Země dokáže například určit, kdy a v jaké intenzitě udeří povodně, hurikány nebo požáry. Socioekonomická data zase pomohou předpovědět, jaké to bude mít dopady na obyvatele, kteří v zasažených oblastech žijí.

"Když zítra vybuchne sopka, tak to bude v následujících měsících důležitý faktor ovlivňující tropické srážky," popisuje Francisco Doblas-Reyes z Centra superpočítačů v Barceloně, jak může vypadat jedna událost a její následky na "digitálním dvojčeti".

Podle klimatoložky Erin Coughlan de Perezové se tak ze současného stavu, kdy umíme předpovědět počasí, přesuneme do stavu, kdy budeme "vědět, co počasí udělá", cituje ji vědecký časopis Science.

Účinná opatření na ochranu klimatu

Projekt Destination Earth ale není jen přesnějším nástrojem na předpovědi počasí, měl by také "vidět" až deset let do budoucnosti. To chce Evropská komise, pod kterou projekt vzniká, využít při svém rozhodování v otázce boje s klimatickými změnami.

Plánované superpočítače totiž také dokážou předpovědět, jaké dopady budou mít navrhovaná opatření a jak budou účinná. Digitální Země nasimuluje různé scénáře a ukáže, jak to ovlivní chování obyvatel v dané oblasti a co to udělá se stavem sucha nebo oceánů.

Projekt má podle Evropské komise "vizualizovat, monitorovat a předvídat přírodní i lidské aktivity na planetě".

Výpočty budou moci využívat i vlády jednotlivých členských států Evropské unie, lokální politici, vědci, zástupci průmyslu nebo třeba architekti, kteří se zabývají plánováním chytrých měst. Ti budou moci vkládat do systému vlastní data a následně dostanou výsledky, které by jinak byly příliš drahé a jednotlivé země by si je často nemohly samy dovolit.

Podobné modelování není novinkou. Hlavní rozdíl mezi současným klimatickým modelováním, které EU používá, a novým projektem je v rozlišení. To je u Destination Earth detailnější, s přesností na jeden kilometr, zatímco u jiných systémů to bývají až desítky kilometrů. Navíc nový systém bude umět operovat i se změnami v pohybu větru, které stojí za výkyvy teplot nebo rozmístěním mraků.

Stejné rozlišení jako Destination Earth má pouze model používaný v Japonsku, který umí například velice přesně předpovídat krátkodobé srážky. O podobný systém se pokoušejí i Spojené státy.

"Je to příběh globalizace. Příběh antropocénu (název pro období, kdy lidstvo svou činností ovlivňuje ekosystémy, pozn. red.). A tohle je vědecký nástroj, který nám dovolí ho prozkoumat," říká klimatolog Bjorn Stevens z Institutu Maxe Plancka.

Pohled do budoucnosti už za pět let

Projekt spadá pod program digitální strategie Evropské unie s názvem Digital Europe. Jak přesně bude Destination Earth předpovídat počasí a jak dokáže určit dopady opatření na ochranu klimatu, představí odborníci koncem tohoto týdne - 22. a 23. října.

Počátkem příštího roku projekt spustí i praktičtější fázi, kdy se na něm začne pracovat na jednom ze tří superpočítačů v EU - ve Finsku, Itálii nebo Španělsku. Jeho plné dokončení by mělo zabrat sedm až deset let. Částečně bude Destination Earth funkční už za pět let.

Vše ale ještě může být odloženo. Do konce letošního roku by měly Rada EU a Evropský parlament projednat dlouhodobý rozpočet pro období mezi lety 2021 a 2027. Pokud ho schválí i pro programy Digital Europe a Horizon Europe, do kterých je projekt zahrnut, "digitální dvojče" bude mít zelenou. Pokud se na rozpočtu nedohodnou, mohl by se začátek projektu zpozdit.