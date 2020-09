Biokosmetika pro surfaře i zelené Brno. Ekosoutěž E.ON Energy Globe zná své finalisty

Dvanáctý ročník ekologické soutěže E.ON Energy Globe představuje významné projekty, které se v Česku urodily v oblasti ochrany klimatu. Letos odborná porota ocení výherce v celkem šesti kategoriích - Firma, Obec, Produkt, Stavba, Vzdělávání a Čistý vzduch. Podívejte se na profily letošních dvanácti finalistů. Figuruje mezi nimi výroba biokosmetiky či biometanu nebo progresivní sběr odpadů.

Letos o výhercích ve všech kategoriích rozhodnou lidé, minulý rok některé vítěze volila odborná porota. Zájemci se do hlasování mohou zapojit na stránkách www.energyglobe.cz, a to do středy 30. září, kdy hlasování končí. Vyhlášení vítězů proběhne 8. října. Tento rok mohou lidé vybírat svého favorita také u speciálního ocenění Čistý vzduch.

Cílem soutěže, kterou pořádá společnost E.ON, je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Snahou je zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí.