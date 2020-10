Chováme se jako kapři, kteří si vypustí rybník. Věřte klimatologům, apeluje Svěrák

Deník Aktuálně.cz pokračuje ve velkém speciálu věnovaném změnám klimatu. Postupně ve videích dáváme prostor odborníkům i osobnostem veřejného dění, kterým hrozba oteplování Země není lhostejná. "Naše planeta se ohřívá čím dál rychleji. Vědci na to upozorňují desítky let, ale my je neslyšíme," apeluje jako první Zdeněk Svěrák. Zapojte se i vy pod hashtagem #PALINASKLIMA.

1:07 "Vědci studovali víc proto, aby věděli víc než my." Zdeněk Svěrák #PALINASKLIMA | Video: Aktuálně.cz