Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po příměří oznámeném Trumpem

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po termínu, který jako dohodnutý čas jejich ukončení oznámil americký prezident Donald Trump. Uvedli to dnes lídři obou zemí, kteří se opět vzájemně obvinili z rozdmýchávání násilností, napsala agentura Reuters.
Thajské ministerstvo obrany oznámilo, že nové střety na hranici s Kambodžou si dnes vyžádaly životy čtyř thajských vojáků, napsala agentura AFP. "Zemřeli další čtyři vojáci," řekl na tiskové konferenci mluvčí thajského ministerstva obrany a dodal, že od pondělního obnovení bojů na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou zemřelo celkem 14 thajských vojáků.
Thajský premiér Anutin Čánvirakun oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty. Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že Kambodža je připravena boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.
Trump v pátek uvedl, že si s oběma vůdci telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Šéf Bílého domu dal do souvislosti konec bojů a pokračování obchodů Thajska a Kambodže se Spojenými státy. Obchodní dohody s oběma zeměmi použil Trump jako páku při vyjednávání příměří v dohodnutého v létě.
Navzdory jeho snaze však pokračují prudké pohraniční střety, které začaly před šesti dny. Na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července. Tento týden při nich zahynulo nejméně 20 lidí, více než 260 dalších bylo zraněno a z pohraničních oblastí se evakuovalo přes půl milionu obyvatel.
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.
