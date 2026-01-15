"Kdo za války krade, je nepřítel." Nový Zelenského ministr drsně kritizuje armádu

Ukrajina má nového ministra obrany Mychajla Fedorova. V úterý ho do funkce schválil ukrajinský parlament. Fedorov ve funkci nahradil svého předchůdce Denyse Šmyhala. Nejmladší ministr obrany v historii Ukrajiny má na kontě úspěšné digitalizační projekty. Fedorov chce v době, kdy Ukrajina čelí obrovskému ruskému tlaku, přinést do armády digitální inovace a odstranit zastaralé struktury.
I přes nízký věk není Mychajlo Fedorov není žádným politickým nováčkem. Do vlády ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vstoupil už v osmadvaceti letech. Tehdy jako vicepremiér a ministr pro digitální transformaci. Například během pandemie covidu zavedlo jeho ministerstvo digitální očkovací pasy.
Jeden z největších problémů je podle Fedorova dezerce. Ukrajinské jednotky podle něj opustilo kolem 200 tisíc vojáků a mobilizaci se vyhýbají další dva miliony Ukrajinců, uvedl ve svém projevu při jmenování.
Mezi hlavními prioritami nového ministra obrany bude zajištění lepší protivzdušné obrany, zlepšení zásobování vojáků na frontě a zastavení ruského postupu. Další prioritou je vývoj dronů, které mají mimo jiné pomáhat se zásobováním odříznutých jednotek, napsal prezident Zelenskyj po setkání s nově jmenovaným ministrem.
Jako jeden z prvních kroků chce Fedorov provést důkladný audit ministerstva obrany s cílem odhalit korupci a najít nevyužité finance v rámci armády. „Boj proti korupci je základem nového ministerstva obrany. Každý, kdo v době války krade, je naším nepřítelem,“ prohlásil Fedorov při svém jmenování.
„Takzvaná ‚papírová‘ armáda, postupy ze sovětské éry, nadměrná byrokracie a selhání v zásobování fronty brání jednotkám na frontě v maximálně efektivním nasazení. Naším dalším nepřítelem je zastaralý státní systém. Toto peklo je třeba co nejrychleji porazit,“ napsal krátce po jmenování na svůj profil na účtu X.
Fedorov se v digitalizaci osvědčil už během uplynulých let probíhající války. Jeho ministerstvo pro digitální transformaci zavedlo v březnu 2022 chatovacího asistenta eVorog, který umožňuje občanům nahlásit pozice ruské armády. Populární je také aplikace Dija, která umožňuje Ukrajincům komunikovat se státem a zajistit si například doklady či výplatu sociální podpory.
Nadšenec do digitálních technologií studoval ve Spojených státech
Fedorov se narodil 21. ledna 1991 v městečku Vasylivka, které leží v Záporožské oblasti na jihovýchodním břehu Rusy zničené Kachovské přehrady na Dněpru.
Na Záporožské národní univerzitě absolvoval fakultu sociologie a managementu. Ještě během studií na univerzitě založil síť vzdělávacích středisek Active Center, kde se organizovaly kurzy cizích jazyků a lekce pro děti. Studoval také na americké Yaleově univerzitě na fakultě managementu.
V roce 2015 Fedorov založil a později vedl reklamní společnost Smmstudio. Do politiky poprvé vstoupil v roce 2014. Tehdy kandidoval za stranu "5. 10", která se ale do parlamentu nedostala.
Již v roce 2018 se připojil k týmu Volodymyra Zelenského a poté, co byl Zelenskyj zvolen v roce 2019 prezidentem, se stal jeho externím poradcem pro digitalizaci. Následně ho prezident jmenoval ministrem pro digitální transformaci.
Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Fedorov zveřejnil výzvu generálnímu řediteli společnosti Apple Timu Cookovi, ve které ho požádal, aby zastavil dodávky produktů do Ruska a zablokoval jeho obyvatelům přístup do obchodu s aplikacemi App Store.
Prostřednictvím Twitteru (dnes síť X) se také obrátil na zakladatele SpaceX Elona Muska s žádostí, aby Ukrajině poskytl stanice Starlink a přístup k satelitnímu internetu.
